Rodrigo de Paul reveló qué siente tras haber sido elegido capitán de la Selección Argentina

En una semana crucial para la Selección Argentina, el equipo se reúne nuevamente tras haber alcanzado el bicampeonato de la Copa América hace poco más de un mes en Estados Unidos. Sin embargo, este reencuentro trae consigo algunas ausencias notables que abrirán la puerta a nuevas oportunidades para otros jugadores. Lionel Messi, el líder indiscutido del equipo, no estará presente debido a una lesión, y Ángel Di María, quien se retiró de la selección tras la reciente coronación, también estará ausente. Ante este panorama, surge la posibilidad de que Rodrigo De Paul asuma el rol de capitán en los próximos encuentros .

Embed ¿MOTORCITO HEREDARÁ LA CINTA? Rodri De Paul llegó al país para afrontar la doble fecha de Eliminatorias y fue consulta sobre una posible capitanía en la Selección ante la ausencia de Leo Messi y Ángel Di María. ¿Cómo lo ves? pic.twitter.com/ScoopGXagE — SportsCenter (@SC_ESPN) September 1, 2024

La Selección sin Messi ni Di María

El próximo jueves, cuando Argentina se enfrente a Chile en el estadio Monumental, De Paul podría tener su oportunidad de llevar la cinta de capitán, un rol que hasta ahora ha sido desempeñado por Messi y, en su ausencia, por Di María. No obstante, De Paul se muestra humilde y consciente del peso que conlleva este honor. "Siempre digo que ocupo el rol que me dan. Ya son muchos años. Me siento un jugador importante de esta Selección. Es lo único que puedo decir. Después, sabemos que la cinta es de Leo. Quien la tenga que llevar será circunstancial porque el capitán de esta Selección es él", declaró De Paul en diálogo con la prensa.