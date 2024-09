Rodrigo De Paul, silbado por los hinchas del Atlético: un periodista español confirmó el motivo del enojo

El Wanda Metropolitano se expresó sin escrúpulos ante el mediocampista Rodrigo De Paul c uando Diego Simeone decidió sacarlo del terreno de juego en la victoria ante Leipzig en el inicio de la Champions League y mostró un grado de descontento con una silbatina que bajó por las tribunas.

Es que en medio de una ola de aplausos que también se escuchó en el estadio, prevaleció la silbatina a pesar de haber tenido un rendimiento bueno durante el encuentro por la cita internacional. Ante esa situación un periodista español reveló los motivos por el cual la hinchada del Atlético de Madrid se expresó así: "En primer lugar, la gente va equivocada porque cree que la pitada es porque jugó mal, y no es así. De Paul jugó muy bien, fue de los mejores. Le pitaron por salir andando y enojado en vez de corriendo y rápido por la urgencia del equipo" , dijo el periodista Ruben Uria.

Qué había dicho Cholo Simeone

El entrenador del Atlético, fiel a su estilo, restó importancia a los silbidos y afirmó que no los había escuchado. "No escuché nada", aseguró el Cholo, quien además destacó el rol de la hinchada colchonera. "La gente del Atlético es diferencial. No es casualidad lo que nos pasa cuando jugamos en nuestra casa. Hay un empuje y una energía diferente, y un apoyo incondicional dentro del esfuerzo que nosotros podemos hacer. Intentamos devolverles toda la energía que podemos", añadió el técnico argentino, sin hacer mayores comentarios sobre la posible insatisfacción con el rendimiento de De Paul.

A pesar de la situación con el mediocampista, Simeone subrayó que el esfuerzo del equipo fue clave para conseguir la victoria en un partido complicado. Atlético había comenzado ganando, pero el Leipzig igualó rápidamente, lo que llevó el encuentro a una definición en los minutos finales. "Con la entrada de Gallagher, Lino, Sorloth y Molina ganamos en intensidad. Seguimos teniendo situaciones de gol, y finalmente llegó el merecido golazo de Giménez, que hizo un partidazo", elogió el entrenador, destacando también el aporte de otros jugadores argentinos como Ángel Correa y Nahuel Molina.

En cuanto a Julián Álvarez, otra de las figuras argentinas del equipo, Simeone fue consultado sobre su falta de gol, un tema que ha comenzado a preocupar a los aficionados, dado que el ex River Plate solo ha marcado un tanto desde su llegada al Atlético.