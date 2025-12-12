Rosario Central define DT tras la salida sorpresiva de Holan: quién pica en punta para el cargo

Inesperadamente Ariel Holan pegó un portazo en Rosario Central y dejó al plantel sin conducción definida. Ahora el club que tiene entre sus filas a la estrella Ángel Di María se vio obligado a iniciar conversaciones con entrenadores para definir el futuro del plantel.

El listado de posibles reemplazantes es corto, de hecho a tan solo un día desde el anuncio oficial hecho en las redes sociales solo un nombre se coloca como el máximo candidato para cubrir el espacio que dejó el entrenador Holan. Desde la institución rosarina ya iniciaron conversaciones con el candidato.

Ramón Díaz es el nombre por el cual la comisión directiva que comanda Gonzalo Belloso inició gestiones y lo quiere cerrar. El entrenador viene de entrenar al Inter de Porto Alegre, lugar de donde fue despedido por malos resultados y ahora busca un nuevo equipo.

Si bien el acelerador está apretado en la ruta que lo llevan al pelado Díaz, también interesa Eduardo Coudet, con pasado histórico en la institución, pero en una situación compleja debido a que tiene contrato vigente con el Celta de Vigo de España. A su vez aparece en el radar Juan Antonio Pizzi actual entrenador de la selección de Kuwait.

Di María despidió a Ariel Holan en redes sociales tras su sorpresiva salida de Rosario Central

Tras la reciente y sorpresiva salida del director técnico Ariel Holan de Rosario Central, el extremo Ángel Di María despidió al entrenador con una emotiva publicación que difundió en su usuario principal de redes sociales. El Canalla deberá buscar un entrenador para afrontar el 2026 con importantes competencias, incluida la Copa Libertadores.

El “Fideo” reposteó el mensaje del “Canalla” y dejó unas palabras de agradecimiento: “Muchas gracias por todo, Ariel. Por tus enseñanzas, por tu humildad, tu profesionalidad y por todo lo que hiciste por Rosario Central”.

“Lo mejor de todo lo que venga para ustedes”, cerró Ángel Di María el mensaje de redes sociales. El mensaje del campeón del mundo mostró un fuerte respaldo para el DT, que venía de ser campeón.

"MUCHAS GRACIAS POR TODO LO QUE HICISTE POR CENTRAL"

Las palabras de Ángel Di María para despedir a Ariel Holan, que sorpresivamente dejó la dirección técnica de Rosario Central.



Las palabras de Ángel Di María para despedir a Ariel Holan, que sorpresivamente dejó la dirección técnica de Rosario Central. pic.twitter.com/NuIQXeaabU — TyC Sports (@TyCSports) December 11, 2025

La salida de Holan generó múltiples reacciones en el mundo canalla, ya que el entrenador mantenía una buena relación con varios referentes del plantel y había logrado consolidar una identidad de juego durante su ciclo. El mensaje de Di María, uno de los máximos ídolos del club, reflejó el aprecio que el cuerpo técnico supo ganarse puertas adentro.

Si bien la dirigencia ya trabaja en la búsqueda de un nuevo entrenador, el plantel continúa su preparación a la espera de definiciones. En este contexto, el respaldo público de figuras como Di María busca transmitir estabilidad y acompañamiento en un momento de transición deportiva.

Su paso por Rosario Central dejó una huella valorada por jugadores, hinchas y dirigentes, que ahora miran hacia adelante para encarar una nueva etapa en el proyecto futbolístico.

El comunicado de Rosario Central tras la salida de Holan

A través de las redes sociales, Central informó la situación de manera formal: "Ariel Holan dejó de ser el técnico de Rosario Central. Las partes decidieron hoy, de común acuerdo y en buenos términos, dar por cerrado el vínculo que caducaba a fin de año. Profe, gracias por el título, tu nombre ya forma parte de la historia de Central. Las puertas del club quedan abiertas para siempre".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RosarioCentral/status/1999151805255520748&partner=&hide_thread=false Ariel Holan dejó de ser el técnico de Rosario Central.

Las partes decidieron hoy, de común acuerdo y en buenos términos, dar por cerrado el vínculo que caducaba a fin de año.

Profe, gracias por el título, tu nombre ya forma parte de la historia de Central. Las puertas del club… pic.twitter.com/BaBrkpxRPw — Rosario Central (@RosarioCentral) December 11, 2025

La noticia fue sorprendente en el fútbol argentino, ya que Central venía de ser el mejor equipo de la temporada, con el título que le otorgó la AFA por ser el que más puntos acumuló en la tabla anual. Además, Holan demostró un buen juego incluso cuando en el equipo todavía no estaba Di María.

Cuando el presidente canalla, Gonzalo Belloso, se sentó con el director técnico para diagramar la temporada siguiente, la negociación no llegó a buen puerto. Las partes no se pusieron de acuerdo en lo económico y lo deportivo y este jueves la institución anunció que Holan no sigue.