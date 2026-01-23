Sacando del medio: el insólito gol de Estudiantes a Independiente

El Rojo igualó con el Pincha en el estadio Libertadores de América luego de comenzar ganando por 1 a 0.

Independiente y Estudiantes de La Plata repartieron puntos en Avellaneda tras igualar 1-1, por la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

El “Rojo”, que jugó durante casi todo el segundo tiempo con uno menos por la expulsión de Santiago Montiel, se había puesto en ventaja en la primera mitad a través del volante ofensivo Luciano Cabral , pero el “Pincha” lo igualó en el inicio del complemento gracias al delantero Fabricio Pérez .

En el primer tiempo jugó mucho mejor Independiente, que tuvo jugadas muy claras desde el inicio del partido pero que no podía ponerse en ventaja debido a las buenas intervenciones del arquero uruguayo de Estudiantes, Fernando Muslera.

Sin embargo, en el último minuto del primer tiempo hubo Justicia para el “Rojo”, que finalmente consiguió abrir el marcador a través de Cabral, quien se encontró solo con la pelota en el borde del área chica.

La alegría le duró muy poco a Independiente, ya que en el primer minuto del segundo tiempo y sacando del medio, Estudiantes llegó a la igualdad a través de Pérez, que definió al primer palo del arco defendido por Rodrigo Rey luego de una muy buena asistencia de Cristian Medina.

Como si esto fuera poco, Independiente recibió una muy mala noticia solo cuatro minutos después, cuando Montiel vio la tarjeta roja por un manotazo infantil a Leandro González Pírez y se fue al vestuario bajo una tremenda lluvia de silbidos por parte de los hinchas.

Pese a la ventaja que representaba estar casi todo el complemento con uno más, Estudiantes casi no pudo generar nuevas situaciones de peligro ante un Independiente que se replegó muy bien luego de los cambios realizados por el director técnico Gustavo Quinteros y el partido terminó igualado 1-1.

En la segunda fecha de este Torneo Apertura, Independiente visitará a Newell's, mientras que Estudiantes recibirá a Boca.

La síntesis de Estudiantes de La Plata vs. Independiente

Torneo Apertura

Fecha 1

Independiente 1 – 1 Estudiantes de La Plata

Estadio: Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini

Árbitro: Nazareno Arasa

VAR: Salomé Di Iorio

Independiente: Rodrigo Rey; Facundo Zabala, Sebastián Valdéz, Kevin Lomónaco, Leonardo Godoy; Rodrigo Fernández Cedrés, Mateo Pérez Curci, Luciano Cabral; Matías Abaldo, Gabriel Ávalos y Santiago Montiel. DT: Gustavo Quinteros.

Estudiantes (LP): Fernando Muslera; Gastón Benedetti, Leandro González Pírez, Gonzalo Núñez, Eric Meza; Gabriel Neves, Santiago Ascacíbar; Facundo Farías, Cristian Medina, Fabricio Pérez; Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.