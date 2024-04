Santiago Jara, el encargado de llevar la "10" en Cipolletti

Para Gustavo Noto, en la variación táctica y del nombre por nombre, Santiago siempre estuvo considerado. De hecho tuvo minutos en los distintos encuentros pero jugando más por afuera. El fin de semana pasado sorprendió con Jara en otra posición, casi flotando entre el doble cinco y el 9 goleador. “Creo que esa es mi posición más natural, más allá de que puedo jugar por afuera o por el medio, ahí me siento más cómodo. Gustavo me dio las herramientas y los movimientos que yo podía hacer para ayudar al equipo y salió bien”, reconoció sobre la labor del entrenador.

santiago jara foto 2.jpg

El pibe tuvo su primer encuentro como titular. La chance de Noto y la posibilidad de que pueda hacerlo es una alegría para todos. Además, también es una demostración de valentía ante las adversidades, luego del susto que causó su salud en la previa con Olimpo, cuando tuvo convulsiones. “La verdad que muy contento, fue una espera larga pero traté de trabajar para las oportunidades y tratar de aprovecharlas, salió bien pero toca seguir, no aflojarle y seguir por este camino”, sostuvo.

Sobre su función en el último partido, fue clave en el gol de Manuel Liendo, que selló el segundo para el Albinegro llevándose la marca para que el cordobés vuelva a marcar un tanto después de dos años. “Salimos de contra, obvio que apenas arranqué vi el espacio y dije 'acá me la da y hago el gol'. Pero, a medida que la fue llevando, lo único que podía hacer yo era el movimiento, y si el jugador me seguía, que termine en gol y si no, calculo que Manu me la iba a dar. Por suerte salió bien y nos abrazamos todos”, recordó.

Durante la semana se trabajó de manera ardua en corregir detalles para no sufrir mayores desgastes como en el final ante Otamendi, donde todos terminaron corriendo más de la cuenta. “Sabíamos que ellos se iban a venir, queríamos aguantar los primeros 15' para después empezar a mover la pelota. Se encontraron con el gol e inconscientemente nos metimos atrás, ahí no queda otra que acompañar al equipo y correr”, concluyó.