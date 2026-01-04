Santiago Rostan avanzó 20 puestos en el Rally Dakar
El piloto neuquino tuvo una buena jornada en la primera etapa de la competencia que se desarrolla en Arabia Saudita.
Luego del prólogo, Santiago Rostan tuvo un buen desempeño en la primera etapa del Rally Dakar 2026. El representante neuquino en la competencia internacional más difícil del deporte motor trepó 20 lugares y se ubicó en el puesto 37 de su categoría entre las motos.
Rostan se puso como objetivo finalizar los 14 tramos, incluyendo el prólogo, entre los primeros 20 pilotos para así mejorar las actuaciones anteriores. Su buen manejo de este domingo le permitió empezar a construir la búsqueda de ese objetivo. Para lograrlo, la constancia será fundamental.
Como cada vez que termina una etapa, a través de sus redes sociales el neuquino expresó sus sensaciones y se mostró contento por este resultado parcial.
"Fue una muy buena etapa para mí donde pude avanzar más de 20 posiciones. Al borde en todo el especial pero en esta competencia es la única manera de avanzar. Está mal, pero está bien. Ahora toca descansar, aflojar un poco y a preparar la etapa 2 que iremos desde Yanbu hacia Alula", publicó Santi.
Te puede interesar...
Leé más
El neuquino Santiago Rostan pone primera en su tercer rally Dakar y en la previa habló con LM
Santiago Rostan ya está en Arabia Saudita para el rally Dakar y sube la apuesta
River se entrena fuerte en San Martín y metió su tercer refuerzo del verano
Noticias relacionadas
Dejá tu comentario