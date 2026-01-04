El clima en Neuquén

Santiago Rostan avanzó 20 puestos en el Rally Dakar

El piloto neuquino tuvo una buena jornada en la primera etapa de la competencia que se desarrolla en Arabia Saudita.

Luego del prólogo, Santiago Rostan tuvo un buen desempeño en la primera etapa del Rally Dakar 2026. El representante neuquino en la competencia internacional más difícil del deporte motor trepó 20 lugares y se ubicó en el puesto 37 de su categoría entre las motos.

Rostan se puso como objetivo finalizar los 14 tramos, incluyendo el prólogo, entre los primeros 20 pilotos para así mejorar las actuaciones anteriores. Su buen manejo de este domingo le permitió empezar a construir la búsqueda de ese objetivo. Para lograrlo, la constancia será fundamental.

Como cada vez que termina una etapa, a través de sus redes sociales el neuquino expresó sus sensaciones y se mostró contento por este resultado parcial.

"Fue una muy buena etapa para mí donde pude avanzar más de 20 posiciones. Al borde en todo el especial pero en esta competencia es la única manera de avanzar. Está mal, pero está bien. Ahora toca descansar, aflojar un poco y a preparar la etapa 2 que iremos desde Yanbu hacia Alula", publicó Santi.

santiago rostan moto 2026

