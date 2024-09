¡Se armó en Racing! Rubén Paz explotó contra Diego Milito por su candidatura

En los últimos días se supo que el ex delantero de Racing está interesado en asumir como presidente del club.

El anuncio de Diego Milito como candidato a la presidencia de Racing Club sacudió al mundo del fútbol argentino, y en particular a los hinchas de la Academia. Sin embargo, no todos ven con buenos ojos su postulación, y uno de los que mostró una postura crítica fue Rubén Paz, ídolo histórico del club de Avellaneda. En una reciente entrevista con DSports Radio, Paz opinó sobre la candidatura de Milito y subrayó la necesidad de que presente un proyecto claro y detallado, dejando en claro que “no alcanza con el nombre”.

Rubén Paz no atacó directamente a Milito, sino que su crítica estuvo orientada más al entorno político que lo rodea y a la falta de un plan concreto para el futuro de Racing. El exfutbolista remarcó que, aunque Milito tiene una gran trayectoria en el club y su figura es indiscutible, "tiene que mostrar un proyecto" para convencer a los socios y a los hinchas. Según Paz, no basta con ser un ídolo para asumir un rol tan importante como la presidencia de un club, y destacó que los logros obtenidos en el pasado no garantizan éxito en la gestión dirigencial.