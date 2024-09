Súper escándalo en Racing: se pelearon dos jugadores y tuvieron que intervenir el DT y el presidente

Sucede que luego de dejar pasar muchas oportunidades, entre derrotas y empates, la Academia no pudo subirse a la pelea por la Liga Profesional de Fútbol. Si le ganaba al Decano, quedaba segundo en la tabla, pero perdió y provocó un escándalo en el vestuario.

Luego de la caída, Gabriel Arias habló sobre el momento irregular de la Academia: “Es difícil de explicar. Sinceramente, creo que hoy tuvimos muchas situaciones, pero no entró. Después, hubo muchos momentos en donde había un jugador de Racing, había dos de Atlético Tucumán. Ellos fueron más intensos que nosotros”.

Gabriel Arias no anduvo con vueltas y tras la derrota de Racing fue duro con sus compañeros: "Ellos corrieron más que nosotros".

“Corrieron mucho más que nosotros. Y ahí está la gran diferencia. Cuando un equipo corre, mete y empuja, se nota.”, agregó, teniendo en cuenta que él es el arquero.

Y luego puntualizó en los colombianos: “Hoy tuvimos varias situaciones, porque tenemos grandes jugadores como Juanfer (Quintero), Roger (Martínez) o Johan (Carbonero) que no estuvieron finos. Cuando ellos están finos, todo es mucho más fácil para nosotros”.

Es entonces que tras dichas declaraciones donde el capitán del equipo parecería haber apuntado un poco a las ganas de sus compañeros de campo, fue que Roger Martínez hizo una publicación en su cuenta de Instagram que avivó el fuego de la polémica.

Con mucha autocrítica, Arias había concluído: “Ya no se puede tener más paciencia. Hay que empezar a tener resultados, porque dejamos pasar muchos puntos en el camino. Cuando los de arriba pierden puntos y nosotros no sabemos aprovechar la oportunidad, se hace muy difícil pelear cosas así. Ahora tenemos diez días para trabajar. Para agachar la cabeza, entrenar y empezar a conseguir resultados: ganar, ganar y ganar; no hay otra forma”.

La respuesta de Roger Martínez tras las declaraciones de Arias

Este martes, mientras el presidente Víctor Blanco se reunía con Gustavo Costas para acomodar algunas cuestiones y Luciano Vietto era presentado como nuevo refuerzo del club, el delantero colombiano hizo un posteo en sus historias de Instagram.

Roger Martínez publicó una foto de varios jugadores festejando un gol, sin Arias, y escribió: “Confío en cada uno de mis compañeros que siempre dejan todo por esta camiseta y por este equipo. El grupo es mucho más que cada uno. ¡Vamos, Racing!”.

De este modo parecería ser que las palabras del arquero levantaron el polvo bajo las alfombras, o al menos dentro del plantel, y así lo hizo saber el delantero colombiano quien retrucó a las declaraciones con un mensaje de aliento, aunque con cierto material implícito.