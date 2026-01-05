Se confirmaron los rivales de Boca en los amistosos que jugará en la pretemporada

En la previa al inicio de la temporada oficial del fútbol argentino, el Xeneize contará con dos juegos para ponerse en ritmo.

Boca Juniors inició los entrenamientos de pretemporada la semana pasada bajo la dirección técnica de Claudio Úbeda . En ese contexto, en las últimas horas se dio a conocer que el Xeneize jugará dos amistosos este mes en medio de los trabajos de temporada baja y antes del comienzo del calendario oficial del fútbol argentino.

Su primer rival será Millonarios de Colombia, equipo que también será rival de River en un amistoso en esta pretemporada. El encuentro se jugará el miércoles 14 de enero, con horario a confirmar. La sede será La Bombonera y podrán ingresar los socios adherentes, que tendrán la mitad de las populares a disposición, según informó la cadena ESPN.

El segundo amistoso será ante el campeón uruguayo, Nacional de Montevideo. El cotejo se jugará el domingo 18, con horario a confirmar, en el Estadio Único de San Nicolás, con capacidad para 25000 espectadores aproximadamente.

image

Se espera que en las próximas horas el club de La Ribera anuncie de forma oficial los detalles para ambos encuentros, tanto los horarios cómo cuestiones relacionadas a la logística de ambos encuentros.

Le buscan salida: un futbolista de Boca podría salir a préstamo a otro club de primera

Boca tiene distintas gestiones iniciadas desde la comisión directiva para empezar a definir el plantel que intentará ser protagonista en el fútbol doméstico y a Copa Libertadores, el trofeo que hace tiempo deseaba disputar luego de quedar afuera dos años consecutivos tras haber disputado la final en 2024.

Aún no concretó el arribo de refuerzos, ni siquiera aquella negociación por Marino Hinestroza que parecía tener todo cerrado pero en las últimas horas la negociación se frenó y su arribo está en dudas. El plan en el que si avanzó la institución es en la depuración del plantel para sostener solo a aquellos que serán tenido en cuenta para la temporada: ya se fueron Ignacio Miramón, Cristian Lema y Frank Fabra, quien cerró un ciclo de más de 10 años en el club.

image

Ahora hay otro nombre que en las próximas horas podría tener su futuro lejos del elenco de La Ribera debido a que podría salir por un préstamo ya que no tiene protagonismo entre los titulares. Agustín Martegani, jugador que llegó en la era de Miguel Ángel Russo, no logró consolidarse en el plantel y podría emigrar a Central Córdoba de Santiago del Estero en búsqueda de los minutos que no tuvo con la azul y oro. Cabe recordar que el mediocampista tiene contrato vigente hasta 2028 y mantiene en su vínculo una cláusula de rescisión alta por lo que es posible se avance en un préstamo.

Además, Boca enfrenta serias dificultades para abrochar la llegada de Marino Hinestroza, el extremo colombiano de 23 años que recientemente se despidió como campeón de Atlético Nacional. Aunque el extremo realizó gestos en redes sociales vinculados al Xeneize, la transferencia se encuentra demorada por discrepancias económicas entre las instituciones. En este escenario, el Fluminense de Brasil inició gestiones directas para contratar al atacante que también disputará la Copa Libertadores este año.

Según informan medios locales como Hora do Flu, las negociaciones del equipo de Río de Janeiro se realizan de presidente a presidente y sin intermediarios. Esta irrupción inesperada complica los planes de Juan Román Riquelme, quien busca reforzar el plantel con una de las figuras actuales del fútbol cafetero: el delantero, además, cuenta con un importante poder de reventa en el caso de que se destaque vistiendo la camiseta azul y oro.