Se definieron los grupos del Mundial de Rugby Australia 2027: qué le toca a Los Pumas

En Sídney se llevó a cabo el sorteo del Mundial de Rugby que se jugará en octubre de 2027.

En la jornada de hoy se llevó a cabo en Sídney el sorteo de los grupos para la Copa del Mundo de Australia 2027 , la cual contará con la participación de Los Pumas . Además, en la próxima cita mundialista estarán presentes otros dos seleccionados sudamericanos: Uruguay y Chile.

En primer lugar, Australia, aunque no fue cabeza de serie, formó parte del Grupo A por ser el anfitrión. Los Wallabies estarán acompañados por Nueva Zelanda, Chile y Hong Kong China. Claramente, los locales y los All Blacks serán los favoritos en esta zona.

Por su parte, en el Grupo B fue sorteado Sudáfrica, el bicampeón, junto a Italia, Georgia y Rumania. En esta zona se espera que los Springboks dominen y que la Azzurri pueda completar el objetivo de llegar a playoffs.

En tanto, Los Pumas estarán en el Grupo C y se enfrentarán a Fiji, España y Canadá. De esta manera, el seleccionado argentino formará parte de un grupo accesible.

En el D, Los Teros irán en un complicado grupo frente a Irlanda, Escocia y Portugal, a su vez que en el Grupo E se cruzarán Francia, Japón, Estados Unidos y Samoa. Por último, en el Grupo F jugarán Inglaterra, Gales, Tonga y Zimbabue.

Escándalo: el entrenador de Los Pumas denunció que fue agredido por un jugador de Inglaterra

El cierre de la ventana internacional de rugby dejó un episodio cargado de tensión entre figuras de Los Pumas y la selección de Inglaterra. Tras la derrota 27-23 del equipo argentino, el entrenador Felipe Contepomi denunció en conferencia de prensa que el jugador inglés Tom Curry lo agredió. Además, cuestionó la actitud del rival tras una jugada que lesionó a Juan Cruz Mallía.

A los 74 minutos, Juan Cruz Mallía recibió un tackle a destiempo de Curry, que lo dejó tendido en el césped y obligó a su reemplazo. “No sé ni por dónde empezar. Porque no sé si fue temerario o apenas un poco tarde. Pero hace dos semanas tuvimos una decisión que fue ‘atenuada’ por la consecuencia. Entonces, si ese es el criterio, no entiendo cómo terminamos jugando con 14 y ellos con 15”, expresó Contepomi al ser consultado sobre la jugada. El entrenador argentino también cuestionó la ausencia del TMO: “Ni siquiera lo revisaron”, agregó.

Felipe Contepomi relató: “Y sobre Curry, déjenme decir: no es solo eso, porque probablemente sea parte de su naturaleza intimidar a la gente. Pero salió por el túnel y me dio un pequeño golpe. Tengo 48 años”. Ante la repregunta de un periodista sobre la naturaleza del contacto, el entrenador aclaró: “Bueno, no sé cómo... No, no un golpe. ¿Cómo se dice cuando te empuja o te pega así en el pecho? ¿Un manotazo? Así que quizás es su naturaleza, no sé. Pero probablemente esos son los tipos que se recompensan y a los que elogiamos. Así que quizá ese es el rugby al que queremos ir. No lo sé”.

La descripción del altercado incluyó detalles sobre la presencia de testigos y la posibilidad de que el hecho haya quedado registrado. “Por suerte probablemente haya cámaras ahí, así que lo voy a mostrar. Quizá ellos vean que no es nada. Ningún incidente. Richard Hill estaba ahí, así que pueden preguntarle. Bueno, yo estaba parado ahí. Él venía entrando. Fue a saludar a uno de nuestros entrenadores, Fernández Lobbe, y le dijo ‘no, no’, porque estábamos molestos. Fue temerario y lesionó a uno de nuestros jugadores. Está bien, sé que es rugby. Pero, si no nos cuidamos entre nosotros, puede ser peligroso, ¿de acuerdo?”.

Embed - Steve Borthwick & Felipe Contepomi on Tom Curry incident after England defeat Los Pumas

Contepomi detalló el intercambio verbal que precedió a la agresión que sufrió de parte de Curry: “Y cuando estaba llegando yo le dije ‘amigo, rompiste a...’ y me dijo ‘andate a la m...’ y me empujó de esa forma. Entonces, no sé. Quizá si esa es su forma de ser, no sé. No lo conozco. Ahora, diría que no estoy contento con la situación. Lo de romper a alguien... creo que al menos hay que ser lo suficientemente humilde y respetuoso como para decir ‘perdón, hice algo mal’, pero él fue en la dirección opuesta”.

En su reflexión final, el entrenador argentino puso en duda el tipo de conducta que debería prevalecer en el rugby de alto nivel. “Así que quizá es su manera de sentirse un matón. Ahora, si queremos matones en este juego, entonces bueno... no sé“, concluyó Contepomi.