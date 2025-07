Llegó al Millonario como una gran estrella, no pudo mostrar su mejor nivel, se fue a Rusia y su situación se complicó.

Se fue de River y ahora vive una pesadilla en Rusia: por qué no pudo ni siquiera debutar

Mientras el fútbol argentino atraviesa una etapa de transformaciones —con refuerzos que van y vienen, cambios en el dólar, definiciones políticas y un calendario agitado— hay una historia que permanece inmóvil desde hace más de siete meses: la de Rodrigo Villagra. El volante central cordobés, que supo brillar en Talleres y fue adquirido por River en una operación compleja, atraviesa una pesadilla en el CSKA Moscú, donde no ha podido sumar ni un minuto oficial desde su llegada en marzo.

El CSKA Moscú lo compró en marzo de 2025 por una cifra cercana a los 4 millones de dólares, más un millón en objetivos, adquiriendo el 50% de su pase. Sin embargo, desde su llegada al club europeo, nada salió como se esperaba. En más de 220 días, Villagra no ha disputado un solo minuto oficial. Su única aparición en una convocatoria fue el 16 de marzo, cuando estuvo en el banco ante el Akron Togliatti. Desde entonces, no volvió a figurar entre los citados en los otros 15 encuentros del equipo.

Gran parte de este ostracismo se explica por la figura del serbio Marko Nikolic, entonces entrenador del CSKA. Nikolic no había pedido su fichaje y, según trascendió, no lo consideraba en el estado físico adecuado para competir. Lejos de revertir el panorama, su salida del club no cambió el destino de Villagra. Con la llegada del suizo Fabio Celestini al banquillo, el mediocampista tampoco encontró lugar en el nuevo proyecto.

La lesión que sufrió y lo complicó aún más

Por si fuera poco, en julio comenzó otro capítulo oscuro en su estadía en Rusia: se sometió a un tratamiento por una lesión en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha. Esta dolencia lo mantendrá fuera de las canchas entre 30 y 45 días, obligándolo a perderse al menos seis partidos oficiales, incluyendo compromisos clave ante Ajmat, Lokomotiv Moscú (por Copa), Zenit, Rubín Kazán, Akron y Dinamo Moscú. Solo después de su recuperación se evaluará si necesita una nueva puesta a punto física para volver a estar en consideración.