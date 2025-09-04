Se la jugó: José Pekerman postuló al próximo líder de la Selección cuando termine la "era Messi"

El histórico entrenador de la Selección argentina destacó a un jugador y alegó que "va a marcar la historia".

José Pekerman , el histórico entrenador de la Selección argentina , fue movido por la nostalgia ante el inicio de un cierre de ciclo para Lionel Messi que jugará este jueves por la noche el último partido oficial en la Argentina, e incluso podría ser el último por Eliminatorias Sudamericanas si no viaja a Ecuador. El técnico que lo hizo debutar en la mayorfue claro con sus sensaciones ante el partido.

“Va a ser muy especial ver a Messi por última vez en nuestro país , quedará marcado como un suceso histórico y será una emoción muy grande. Es un ejemplo dentro y fuera de la cancha”, dijo Pekerman en diálogo con DSports radio.

En su relato el entrenador se animó a dar el nombre de un sucesor de Messi en el seleccionado . El entrenador fue claro sobre el futuro de Franco Mastantuono : “ Va a marcar la historia y nos va empezando a hacer entender esta otra etapa. A lo mejor es ese del que estamos hablando: el equipo tiene que estar ordenado, pero el que nos hará ganar es éste ”.

José Pekerman destacó al juvenil surgido de River como el posible sucesor de Messi en la Selección Argentina



¿Pekerman podría llegar a Boca?

Por otra parte el entrenador también respondió a las consultas sobre Boca y una posible llegada al club como manager: “Con Román tenemos una relación tan grande que cuando alguien levanta el teléfono, vamos a hablar. Eso no quiere decir que todo está de acuerdo para hacer algo”.

Quién es el juvenil que se perfila para ser titular el jueves en la Selección Argentina

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, prepara el equipo titular de la Albiceleste para enfrentar a Venezuela este jueves 4 de septiembre en el Estadio Monumental. Por estas horas, el DT tiene una sola duda en los once que saldrán desde el arranque y hay posibilidades de que uno de los juveniles vaya de arranque.

Los entrenamientos comenzaron con la ausencia de Alexis Mac Allister. El mediocampista del Liverpool perdió el vuelo vía Amsterdam y solo tendrá una práctica con el grupo de cara al último partido de Eliminatorias CONMEBOL en Buenos Aires. En la conferencia de prensa, el DT lo dio casi por descartado al volante para el encuentro ante Venezuela y abre una gran incógnita en la mitad de la cancha.

El reemplazante natural sería Giovani Lo Celso, pero Scaloni abrió la puerta a que uno de los más jóvenes puede ir desde el comienzo y los nombres que pican en punta son los de Nico Paz y Franco Mastantuono, siendo este último el de más chances.

Otra pelea por entrar en el XI está entre Thiago Almada y Lautaro Martínez, lo que implicaría un cambio de esquema. En caso de inclinarse por Almada, conformará el mediocampo junto a Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Lo Celso, Paz o Mastantuono. En tanto, si el que va de arranque es el Toro, formará el tridente de ataque con Lionel Messi y Julián Álvarez.

El choque ante la Vinotinto sería el último de Lionel Messi jugando en Argentina por Eliminatorias CONMEBOL. De esta manera, la posible formación albiceleste para el jueves sería la siguiente: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Nicolas Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso o Nico Paz o Franco Mastantuono, Thiago Almada o Lautaro Martínez; Lionel Messi y Julián Álvarez.