Se metió en la pelea: cuál es el el gigante sudamericano que le quiere sacar un refuerzo a River

Un club podría hacer una oferta en las próximas horas por un mediocampista que quiere Marcelo Gallardo para su equipo.

River acelera en el mercado de pases con negociaciones abiertas para incorporar nuevos refuerzos que lo ayuden a salir de un presente futbolístico complicado para el equipo. En medio del descanso que atraviesan los jugadores tras finalizar la temporada, la comisión directiva trabaja más que nunca para concretar la llegada de nuevas caras.

El millonario ya está en la recta final de los acuerdos para cerrar la contratación del futbolista surgido en Argentinos Fausto Vera. Su anuncio sería inminente, mientras en paralelo suenan otros nombres del gusto de Marcelo Gallardo para reforzar el mediocampo con un jugador más.

Santiago Ascacibar , jugador de Estudiantes de La Plata está siendo tentado por el millonario y se espera que el propio jugador tome la decisión para saber si cambia de club o se queda en en el Pincha para jugar la Copa Libertadores. Lo cierto es que en la espera de una respuesta concreta un club sudamericano también quiere saber las condiciones para llevarlo al fútbol de Brasil.

Se trata del Santos de Neymar que desearía quedarse con el Rusito. Según trascendió en las próximas horas podrían realizar una oferta para sumarlo a sus filas, justo en un momento donde también existiría una intención de Boca para sumarse a los clubes interresados por el jugador.

Fausto Vera es nuevo jugador de River: la oferta que aceptó Atlético Mineiro

River Plate prácticamente cerró el fichaje del mediocampista de Atlético Mineiro, Fausto Vera, según aseguró en sus redes sociales el periodista de ESPN Javier Gil Navarro. En las próximas horas el mediocampista llegará a la Argentina para realizarse la revisión médica y estampar su firma en el contrato con el club de Núñez.

La oferta que realizó el Millonario es de un préstamo con un cargo de 200.000 dólares y una opción de compra de 4 millones de dólares. Las negociaciones estaban muy avanzadas y este jueves prácticamente se cerró la llegada del jugador de 25 años, que regresa al fútbol argentino, por lo que Marcelo Gallardo tendría confirmado su primer refuerzo en las próximas horas.

En la temporada 2025, Vera jugó 32 partidos con Atlético Mineiro y anotó un gol. El volante llegó a Brasil en 2022, cuando fichó por Corinthians, tras destacarse en Argentinos Juniors.

Recordemos que River se encuentra en el armado del plantel del 2026 en el que disputará, además de las competiciones locales, una nueva edición de la Copa Sudamericana.

Diablito Echeverri otro que podría jugar en River

Al arribar a Manchester City, el futbolista argentino no consiguió establecerse entre los elegidos por Pep Guardiola, lo que desembocó en una cesión al Bayer Leverkusen. La experiencia en la Bundesliga no fue la esperada. Ahora, según confirmó Fabrizio Romano, especialista en el mercado de pases, los Ciudadanos tomaron la decisión de interrumpir de manera anticipada el vínculo con el elenco alemán y comenzó a explorar alternativas que le garantice más minutos en cancha al chaqueño.

La opción de que Echeverri regrese a River se mantiene latente por la voluntad del joven. Sin embargo, la intención del cuadro de Manchester es otra. Prefieren que continúe su carrera en Europa y el equipo que pica en punta es el Girona, club perteneciente al City Group.

Allí, los responsables deportivos consideran que el futbolista podrá sumar los minutos que no encontró tanto en Inglaterra como en Alemania. En una instancia anterior, Girona ya había manifestado interés por contar con el argentino, pero la intervención del representante de Echeverri provocó que el destino fuera el fútbol alemán. Esta decisión causó cierta incomodidad en Guardiola, algo que dejó en evidencia en una conferencia de prensa.