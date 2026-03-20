Se rompió todo: la impactante lesión de un jugador de Gremio que estremeció a todo el estadio

El futbolista Marlon sufrió una importante fractura en el encuentro con Vitória. Cuánto tiempo tendrá que estar afuera da las canchas.

Todos se agarraron la cabeza al ver la estremecedora lesión que sufrió Marlon , jugador de Gremio de Brasil, en el partido que disputó ante Vitória por la Serie A de Brasil . Rápidamente pidieron asistencia al detectar rápidamente que se trataba de una fractura en el tobillo derecho, una lesión que requiere de una intervención quirúrgica que lo dejará afuera de las canchas por un largo tiempo.

Es que cuando el partido estaba 2-0 a favor del equipo en el Arena do Gremio, el jugador cayó con el peso de su cuerpo en el tobillo derecho luego de que vaya a disputar un balón. "El Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa que al lateral izquierdo Marlon se le ha diagnosticado una fractura en el tobillo derecho y será intervenido quirúrgicamente”, dijo el club sobre las consecuencias que causó esta jugada.

Luego de que sea retirado en ambulancia, y tras el final del encuentro, el club Vitória emitió un comunicado: “ Toda nuestra solidaridad con Marlon tras el incidente ocurrido hace poco. El fútbol es competición, pero sobre todo, es respeto y cuidado hacia los demás jugadores. Te deseamos fuerza y una pronta recuperación. Que te recuperes bien y vuelvas a la cancha cuanto antes. Estamos contigo, Marlon“.

Gremio lesión grave

A su vez, el entrenador del Grêmio, Luís Castro, soltó sobre lo sucedido: “Antes que cualquier profesional, ya sea futbolista, periodista o trabajador, hay un ser humano. El problema no es estar sin Marlon el tiempo que sea necesario; lo esperaremos. El problema es ver cómo una lesión le quita a alguien la capacidad de hacer lo que más le gusta”, contó ante Globo Esporte.

En conferencia de prensa, dijo: "Es increíblemente triste ver a un compañero en el suelo, incapaz de continuar con nosotros. Hay lesiones y lesiones, pero estas son las que se quedan grabadas en nuestra memoria, las que ocurrieron a solo tres o cuatro metros de distancia. Lo que les dije fue que honraran a su compañero. Honrar a un compañero significa seguir dando lo mejor de nosotros en la profesión, algo que él (Marlon) ama hacer tanto”.

“¡JUNTOS! Somos un equipo y también una familia de millones. Estamos contigo, Marlon. Eres un líder en el campo, un profesional ejemplar, siempre honrando los tres colores como un verdadero hincha del Gremio. ¡Recupérate pronto, estamos seguros de que volverás aún más fuerte!¡Gremio está contigo!“, escribió Gremio en sus redes sociales.

Marlon

Se chocó un cartel y casi se arranca un dedo: la escalofriante lesión de un jugador del Galatasaray

Las imágenes son impactantes. Una jugada que parecía no tener ningún tipo de riesgo terminó decantando en la importante lesión de un jugador que tuvo que ser asistido por los médicos una vez que se conoció la gravedad del daño en su cuerpo. Todo sucedió en el duelo entre el Liverpool y Galatasaray por la Champions League.

El futbolista atacaba por el costado izquierdo con la intención de desequilibrar para enviar el centro, pero no pudo concretar su escapada debido a que el balón se fue por la línea de fondo a pesar de correr para intentar llegar antes de la línea de cal. Debido al envión producto del deseo por llegar a tiempo, Noa Lang terminó frenando contra el cartel publicitario que rodea el campo de juego. Lo que parecía una situación normal terminó siendo una tragedia.

Inmediatamente se cortó el dedo pulgar de su mano derecha, generándole un dolor fuerte reflejado en sus gritos estremecedores y con la imagen de sus rivales impresionados por lo que estaban viendo. Rápidamente lo asistieron y tuvo que salir del partido en camilla para luego realizarle una intervención quirúrgica.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FanaticosGMV/status/2034626199738089789&partner=&hide_thread=false #FanáticosPlus | El atacante del Galatasaray, Noa Lang, sufrió una grave lesión en la mano derecha tras quedar su dedo atorado en la publicidad del estadio.



Fue atendido de inmediato y abandonó el partido entre evidentes gestos de dolor. pic.twitter.com/JtJS4x2QW3 — Fanáticos + (@FanaticosGMV) March 19, 2026

Tras el encuentro, el club turco lanzó un comunicado: "Nuestro jugador Noa Lang, que atravesó una lesión en la segunda parte del mismo partido, sufrió un corte grave en el pulgar derecho y está previsto que sea operado en Liverpool las próximas horas con la presencia de nuestro equipo médico".

Noa Lang

Horas más tarde el jugador lanzó un posteo a sus redes sociales en la camilla junto a dos profesionales de la salud. Según dio a conocer en su cuenta la operación fue exitosa: " La cirugía salió bien. Gracias por todos los mensajes. Cosas que pasan". Finalmente, a pesar de los rumores en la prensa turca, no le habrían amputado el dedo.