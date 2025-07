Se supo que amenazaron a Pol Fernández para que no firmara en Vélez

El volante ex Boca parecía que iba a jugar en Vélez sin embargo, de un día para otro se cayó la operación. Ahora se supo por qué.

En un nuevo capítulo de tensión e irregularidades dentro del fútbol argentino, se conoció que Pol Fernández , ex Boca, no firmó con Vélez Sarsfield por haber recibido amenazas. El mediocampista tenía todo acordado para sumarse al equipo de Liniers, pero finalmente eligió otro destino: jugará en Godoy Cruz en el Torneo Clausura 2025. La información fue confirmada por el propio presidente del club, Fabián Berlanga, quien brindó detalles del conflictivo trasfondo que frustró la operación.

“Nosotros teníamos todo acordado. Hubo amenazas de por medio y Pol tomó la decisión de no pasar por esa situación y se fue por su cuenta a Mendoza”, expresó Berlanga en diálogo con Doble Amarilla por DSports Radio. El dirigente explicó que la negociación se cayó por la intervención de intermediarios que reclamaban una comisión que el futbolista no reconocía.

El pase parecía encaminado. Pol Fernández había quedado libre tras un breve paso por el Fortaleza de Brasil y Vélez ya tenía arreglado su contrato. Incluso, el entrenador Guillermo Barros Schelotto, que en un principio no lo tenía entre sus prioridades, dio el visto bueno luego de conversar personalmente con el jugador. “Un día vino Guillermo, me dijo que iba a hablar con el jugador para preguntarle cuál era su situación futbolística, porque lo quería en otra posición a la que había jugado en Boca. Después me dijo que le interesaba y que intentáramos llegar a un acuerdo”, explicó Berlanga.

Ese acuerdo se logró, tanto con el jugador como con su contador. Sin embargo, cuando todo parecía cerrado, surgieron conflictos externos. “Intervinieron unos intermediarios que decían haber hablado con el jugador para traerlo a Vélez. En un principio no había sido así porque no estaba en la consideración de Guillermo. Después se pelearon con el jugador porque exigían una comisión. Hubo amenazas de por medio y el chico decidió que no tenía ganas de vivir esa situación”, relató el presidente del Fortín.

POl Fernández 2 Pol Fernández

La amenazas que recibió Pol Fernández

Las amenazas fueron tan serias que no solo apuntaron a Pol Fernández, sino también al propio Berlanga. “Amenazaron directamente a Pol. Le mandaron un audio diciendo que le iban a pegar si firmaba con Vélez. Y en el final del audio, también me amenazaban a mí: que me iban a ir a buscar a la heladería”, denunció. Además, recordó un episodio similar anterior, cuando le ofrecieron un jugador colombiano y aparecieron cuatro supuestos representantes distintos exigiendo su parte.

Lo ocurrido dejó al descubierto una problemática cada vez más frecuente en el fútbol local: la aparición de intermediarios sin representación legal clara que buscan lucrar con las transferencias. En este caso, la presión fue tan intensa que obligó a un jugador profesional a rechazar una oferta laboral por miedo a represalias personales.