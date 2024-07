Se va de Boca: cuál es el club italiano que piensa poner todo para llevarse a Nicolás Valentini

Tras colgar al joven defensor por no querer renovar su vínculo, el Xeneize analiza una importante oferta para emigrar a Europa

Es que a una semana de lo que será el duelo de ida ante Independiente del Valle por el repechaje de la Copa Sudamericana, en el Xeneize el mercado sigue activo y, en las últimas horas, apareció un fuerte interés desde Europa por el joven jugador que está colgado por no querer renovar su contrato.

Cabe mencionar que ya existieron sondeos desde Italia por el jugador, con el Como y la Lazio como principales interesados.

Sabido es que la relación entre Boca y Valentini está rota desde comienzos de año, a raíz de imposibilidad de ambas partes para ponerse de acuerdo en su renovación contractual. Ante esto, el jugador fue apartado del plantel a la espera de algún ofrecimiento para emigrar, teniendo en cuenta que su cláusula asciende a los 10 millones de dólares habría que ver las intenciones del club en cuanto a lo económico.

Negociaciones avanzadas para que Nicolás Valentini sea nuevo refuerzo de la #Fiorentina.



Se analiza la posibilidad de que el defensor de #Boca emigre ahora o en diciembre.



Contrato a largo plazo. pic.twitter.com/PSoqvDh1EZ — Uriel Iugt (@urieliugt) July 10, 2024

La situación de Valentini en Boca

Llegar a la Primera de Boca y asentarse en el equipo titular no es fácil para los juveniles. El caso de Nicolás Valentini es particular ya que después de un buen préstamo en Aldosivi volvió al club como alternativa en 2023. Debió reemplazar en varias ocasiones a Marcos Rojo por distintas lesiones y hasta fue de arranque en la final de la Copa Libertadores por su expulsión ante Palmeiras.

A fin de año exigió varias condiciones para renovar su vínculo, y las mismas fueron aceptadas por el Xeneize meses después. Sin embargo, los reclamos continuaron y la dirigencia decidió que no volviera a jugar si no firmaba. Está claro que el deseo es continuar su carrera en el exterior. La única incógnita a esta altura es si le dejará dinero al club o no.

El Vikingo jugó por última vez en Boca el sábado 6 de abril en la victoria 3 a 1 ante Newell’s en Rosario por la Copa de la Liga 2023. Unos días después se supo que tomaba la decisión de no renovar su contrato, motivo por el cual quedó fuera de la consideración. En total, jugó 47 partidos en el Xeneize y convirtió dos goles.