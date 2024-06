¡Se va y salva al Ciclón! En cuántos millones vendió San Lorenzo a su juvenil más destacado

Las negociaciones entre San Lorenzo y Palmeiras avanzan a un ritmo vertiginoso, y todo indica que Agustín Giay, el prometedor lateral derecho de 20 años, se incorporará al equipo de Abel Ferreira en breve. Este traspaso no solo supone un movimiento significativo en el mercado de fichajes, sino también una solución financiera para el club argentino.

Después del reciente partido de San Lorenzo contra Chacarita y el fin de semana, las negociaciones volvieron a tomar impulso. Aunque aún faltan por definir algunos detalles, como la forma de pago y las cuestiones impositivas, Palmeiras ha mostrado disposición para aumentar su oferta a 7,5 millones de dólares por el 75% del pase de Giay. En San Lorenzo, estarían de acuerdo con esta cifra.

Un aspecto relevante de esta negociación es que el mercado de pases en Brasil no comienza hasta el 10 de julio, lo que explica por qué aún no se ha cerrado el trato. No obstante, ya existe un principio de acuerdo entre las partes. Además, se están ultimando los detalles del contrato de Giay, que podría firmar por cinco temporadas con el Palmeiras.

CASLA 2.jpg Agustín Giay

Giay ya no jugará más en San Lorenzo

Para asegurar que la transferencia se concrete sin inconvenientes, San Lorenzo decidió que Giay no participe en el próximo partido contra Unión, evitando así el riesgo de una posible lesión que pudiera frustrar el traspaso. Esta precaución refleja la importancia de la operación tanto para el jugador como para el club.

La venta de Giay representa una de las mejores operaciones para San Lorenzo en los últimos años, solo superada por el traspaso de Ángel Correa al Atlético de Madrid por 10,5 millones de euros en la temporada 2014-2015. Esta transferencia permitirá al club levantar las millonarias inhibiciones que pesan sobre él, que suman un total de 1.391.000 dólares, y que le impiden incorporar nuevos jugadores.