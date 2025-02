Se viene con todo: cuál es la estrella de River que el Atlético de Madrid se lleva por 25 millones de dolares

Las primeras fechas del Torneo Apertura del Fútbol Argentino, estuvieron condicionadas por la ejecución del Sudamericano Sub 20 que se disputó en Venezuela, ya que varias de las “joyitas” del fútbol local estuvieron afectados con sus selecciones. Tal es el caso de River , equipo del que varios jugadores de sus inferiores hicieron ruido en la albiceleste y, también en el exterior.

Los partidos se disputaron entre las últimas semanas de enero y el inicio de este mes, en el que la selección brasileña se consagró campeona mientras que la selección argentina culminó detrás suyo. Este torneo fue un Sudamericano que les sirvió a los jóvenes para mostrarse y ganar rodaje. Ese fue el caso de una joya del equipo de Marcelo Escudero, que se adaptó de inmediato al once de Diego Placente.

subiabre sub 20.jpg Ian Subiabre, canterano de River que sorprendió en la Selección Argentina Sub20.

Gallardo no es el único que está interesado por Subiabre, la joyita de River

Sin embargo, el DT millonario no es el único que lo sigue de cerca. El medio de comunicación One Football, confirmó que Diego Simeone, DT del Atlético de Madrid dio el ok y los emisarios del club madrileño comenzaron a tomar nota de su desarrollo. Sobre todo, sondearon la parte económica y recibieron una respuesta clara desde la institución argentina: la cláusula del oriundo de Comodoro Rivadavia es de 25 millones de dolares.

subiabre river.jpg Ian Subiabre entre la atenta mirada de Gallardo, Simeone y el Villarreal ¿Europa se acerca?

En España compiten por el canterano de River

La intención del Atlético de Madrid sería lograr una negociación en la que pueda llevarse al jugador por un monto menor, pero desde Núñez se muestran inflexibles. Sumado a ello, se conoció también que el Atleti tiene un cercano competidor en la carrera por Ian Subiabre. El Villarreal de España también se mostró interesado en la joyita millonaria y no descarta acercar una propuesta a mitad de año ¿El viejo continente será la nueva para Subiabre?