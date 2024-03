Sebastián Battaglia reveló por qué, cuando era DT de Boca, echó a Almendra

Boca Juniors es uno de los equipos más grandes de Argentina, y por ese mismo hecho es que siempre se dice que el mundo Boca no es fácil, ya que genera mucha exposición y muchas internas de vestuario, cruces o peleas terminan filtrándose para la prensa y generando un clima tenso y para algunos difícil de aguantar.

Y durante la época de Sebastián Battaglia como director técnico del equipo de primera no se estuvo exento de dichas situaciones. Una de las más recordadas y la que da que hablar hasta el día de hoy es la pelea que tuvo con Agustín Almendra, uno de los jugadores que tenía mayor proyección en aquellos años, pero que por varios problemas de conducta terminó perdiendo su lugar en el club.

image.png

Ahora, a dos años de aquel conflicto, el ex entrenador Xeneize, y uno de los grandes ídolos de la institución, dio un detalle hasta ahora desconocido del cruce que lo llevó a marginar al futbolista, revelando incluso las fuertes palabras que tuvo él por entonces dirigido suyo.

Battaglia habló sobre su pelea con Almendra en Boca

El futbolista más ganador en la historia del Xeneize pasó por el famoso segmento de entrevistas que tiene TyC Sports: Líbero Vs. Allí, repasó aquel enfrentamiento y dio nuevos detalles.

"Almendra":

Por las declaraciones de Sebastián Battaglia en #LiberoVS

Allí, Seba había dicho: “Las reglas están para cumplirse, sino es cualquier cosa. Cada uno hace lo que quiere. Vos estás en un grupo y sos parte de esto. Y hay una cabeza, un entrenador, y una parte de dirigentes”.

Y entonces, el periodista Matías Pellicioni le preguntó: “¿Es verdad que te dijo “como jugador ganaste todo pero como entrenador sos un desastre?”. Battaglia no dudó y amplió aún más lo sucedido: “Sí, sí... Y lo voy a decir porque no tengo ningún problema. Me dijo esa parte”.

Pero, además, sumando un datos que no se conocían del enfrentamiento detalló: “y hay otra parte en la que me dice: ‘Vos ganaste cuatro Libertadores al pedo’. Menos mal...”.

image.png

De acuerdo con esas palabras, analizó desde su postura la situación: “Quizás le comen la cabeza de otro lugar y los confunden. Llegan a un entrenamiento pensando una cosa que quizás el entrenador piensa otra. Si yo lo veo que no está bien o haciendo las cosas bien, tengo que elegir. ¿Sino para qué estás ahí?”.

Recordemos que Battaglia ganó en el club 4 Libertadores (2000, 2001, 2003 y 2007). Además en el plano internacional levantó dos Intercontinentales (2000 y 2003), tres Recopas Sudamericana (2005, 2006 y 2008) y una Sudamericana (2005). Aparte de los títulos a nivel local que alzó. Durante su estadía como DT, se quedó con la Copa Argentina y la Copa de la Liga.