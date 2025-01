Siguen las malas noticias para San Lorenzo: se quedó sin arquero a diez días del inicio del torneo

Altamirano, visiblemente afectado por la situación, habló tras abandonar la concentración en Montevideo. En diálogo con TyC Sports, expresó: "Una jugada que nada que ver me termina quebrando", y agregó que Russo le transmitió tranquilidad: "Me dijo que me quede tranquilo y siga con la recuperación, nada más". Además, se refirió al gesto de Diego Herazo tras la jugada: "Me pidió disculpas, somos muy amigos, nada, es mala leche, cosas del fútbol".

La urgencia de San Lorenzo de buscar un arquero

La baja de Altamirano dejó a San Lorenzo en una situación crítica. La única opción disponible es Orlando Gill, quien ingresó tras la lesión, pero su continuidad en el club aún es incierta. La dirigencia debe definir si renovará su préstamo o comprará parte de su pase. Ante este panorama, la búsqueda de un nuevo arquero se convirtió en prioridad.

Uno de los nombres que volvió a sonar con fuerza es el del neerlandés Andries Noppert, arquero del SC Heerenveen y exseleccionado de Países Bajos en el Mundial de Qatar 2022. Aunque las negociaciones se habían enfriado, la situación actual podría reactivar el interés. Miguel Russo había sido cauto sobre esta posibilidad: "Más allá de si me gusta o no, soy muy cauteloso con estas cosas. Pido silencio para que llegue a buen puerto, porque todo lo que se hace sin ruido se completa".

Otro candidato en carpeta es el uruguayo Washington Aguerre, quien finalizó su contrato con Peñarol. Su llegada podría concretarse rápidamente debido a la necesidad urgente de reforzar el puesto.