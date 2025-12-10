Sorteo de la Copa Argentina 2026: contra quién va Deportivo Rincón, River y Boca

Este miércoles se definió el cuadro del certamen que reúne a equipos de las distintas categorías del fútbol argentino.

Deportivo Rincón ya tiene rival en la Copa Argentina 2026

Deportivo Rincón fue el único representante regional en el sorteo de l a Copa Argentina 2026 . En un acto conducido por el relator Julián Brico, donde participó el presidente de AFA, Claudio Tapia, quedó definido el cuadro principal del certamen, que reúne equipos de diferentes categorías.

El dirigente Luis Silva fue nombrando uno por uno a los equipos que salieron en las diferentes bolillas. El criterio de emparejamiento para los equipos de primera fue por clásicos (por ejemplo, River-Boca) y por proximidad geográfica (Vélez-Tigre).

Los primeros en repartirse fueron los cinco grandes y Huracán. El primero fue San Lorenzo de Almagro , después River y Racing, lo que implicó que sus rivales de toda la vida se posicionaran en el lado opuesto del cuadro.

Embed - SORTEO DE LA 14° EDICIÓN DE LA COPA ARGENTINA AXION ENERGY

Luego llegaron el resto de los clubes de primera que se fueron ubicando en diferentes sitios, con el objetivo de que en 32avos de final no haya cruces entre equipos de la elite del fútbol argentino.

A la hora del sorteo, finalmente, Deportivo Rincón será rival de San Lorenzo. Por otra, Boca debutará con Gimnasia de Chivilcoy y River frente a Ciudad Bolívar.

Además, Huracán jugará con Olimpo de Bahía Blanca. Y Racing enfrentará a San Martín de Formosa, mientras que Vélez será rival de Deportivo Armenio.

Otro equipo patagónico, como Deportivo Madryn, jugará con San Martín de San Juan, entre otros.

sorteo copa argentina

Los antecedentes en la Copa Argentina

Deportivo Rincón, en su primera participación, le había tocado Newell's, equipo con el que perdió 2 a 0 en la cancha de Unión de Santa Fe.

El León había clasificado a la Copa Argentina de 2026 por haber finalizado entre los primeros 5 de su nonagonal (segunda fase) del Federal A 2025.

Por su parte, San Lorenzo ya había sido rival de un equipo de la región. En la edición 2017, había enfrentado al club Cipolletti.

En esa ocasión, el Ciclón y el Albinegro empataron 1 a 1 en cancha de Lanús, y los azulgranas pasaron por penales.

Los 32 partidos de la Copa Argentina 2026