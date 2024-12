Sufrió dos roturas de ligamentos, fue estrella en Ecuador y vuelve a jugar en Neuquén

"Todo muy bien, ahora aprovechando a descansar, estar en familia. Fue un año muy intenso después de estar un año parado por la lesión. Arranqué en Bahía el torneo local, de ahí me fui a Ecuador y cerré el año jugando en Bahía sabiendo que por estás fechas podía conseguir algo de Liga Argentina o Federal. La verdad que tenía muchas ganas de volver a Neuquén, amo jugar en esa zona, me siento muy cómodo, es un orgullo representar al básquet de Neuquén, la provincia donde nací y amo. Super agradecido al Rojo por abrirme las puertas" , respondió el jugador a LMNeuquén.

Eso le valió el interés de clubes de otra parte del país, como fue el caso de Quilmes de Mar del Plata y Gimnasia de La Plata, donde pudo mostrar algo de su talento como jugador versátil. Sin embargo, en 2021 en La Feliz y al año siguiente en el Lobo, padeció dos roturas de ligamentos en las que tuvo que trabajar mucho para volver. Sumando a los meses de cuarentena por la pandemia, fueron casi tres años sin jugar.

"Lo de Ecuador fue una experiencia increíble, la re necesitaba. Venía de más de un año parado y fue una experiencia hermosa. Había vuelto en Bahía, buscaba seguir jugando y llegué a un equipo donde tuve que tomar un rol muy protagonista, anotando muchos puntos. Jugué de base y escolta, la verdad que me sentí re cómodo. Es una liga en la que hay seis extranjeros y hay varios muy buenos", describió González.

Según explicó, el estilo de juego de Ecuador lo favoreció, ya que se juega a muchas posesiones y pocos sistemas.

Como alero natural, Fran siempre fue muy buen defensor y con el correr de los años fue sumando variantes ofensivas. Al clásico uno contra uno le agregó buenos porcentajes de media y larga distancia, como así también la posibilidad de hacer jugar al equipo desde la conducción.

"Soy un comodín. Me gusta llegar, ver lo que el equipo necesita y hacerlo. Los entrenadores lo saben. Defender, anotar puntos, lo que sea necesario para ganar. No me interesa ser figura, me interesa que el equipo gane. En Bahía estaba jugando de 4-5 y en Ecuador lo hice como 1-2", detalló.

En el mencionado país fue convocado para el Juego de las Estrellas de la Liga, en una temporada en la que fue tercer máximo anotador del certamen.

Buen paso por Liniers y el regreso a la región

En los últimos meses, regresó a la capital nacional del básquet para ponerse la camiseta del Chivo. "Volví de Ecuador bastante cansado, fueron 30 partidos en tres meses. La Liga de Bahía es muy competitiva, está muy buena y con menos viajes. Llegué a un equipo donde tuve un rol más defensivo y no tan protagonista, pero también fue una experiencia hermosa. Liniers es un club increíble, donde tenés todas las herramientas para trabajar. Ha sido un año muy bueno, feliz de recuperar el nivel de antes de la lesión", agregó el neuquino.

"Ahora con ganas de seguir jugando. Con muchas ganas de dejar a Neuquén lo más alto que se pueda", cerró el campeón del Argentino 2017 en el Ruca Che con la selección de Neuquén.