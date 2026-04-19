Superclásico: Boca le gana a River en el segundo tiempo

En el cierre del primer tiempo, Leandro Paredes abrió la cuenta de penal, en el partido de mayor impacto del fútbol argentino.

Con dos invictos prolongados en los últimos partidos, entre compromisos locales e internacionales, River y Boca chocan en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino.

El partido es válido por la fecha 15 de la Copa de la Liga en su versión Apertura. El Millo ya está clasificado para octavos de final, mientras que el xeneize necesita ganar para sellar su boleto.

Eduardo Coudet metió dos cambios en el once titular con los ingresos de Kendry Páez (foto) y Juan Cruz Meza.

river boca fecha 15

Claudio Úbeda repite el once habitual con el que viene disputando los últimos partidos.

Crónica del Superclásico

Iban apenas 17 minutos de partido cuando Sebastián Driussi tuvo que ser reemplazado por Maximiliano Salas. El "9" sufrió un problema muscular, mientras su equipo había comenzado mejor el partido que su rival.

River jugó durante la primera media hora el partido como quería. Tuvo intensidad para cortar el circuito de juego de Boca y se aproximó con algunos centros.

Salas tuvo su remate de media distancia que salió apenas ancho, en uno de los pocos intentos al arco de la etapa inicial.

En la visita, solo Paredes pareció resistir la presión. Tomás Aranda y Adam Bareiro estuvieron más concentrados en pelear que en jugar.

Sin embargo, a Boca le alcanzó con su capitán para generar peligro. Primero le uso un pase excelso a Merentiel, que definió muy mal ante Beltrán.

En la siguiente hizo lo mismo con el revés del pie derecho, pero el remate del uruguayo pegó en la mano de Lautaro Rivero. El VAR llamó a Darío Herrera y este no tuvo más remedio que cobrar penal.

Paredes la clavó en el ángulo mientras el arquero se tiraba al lado opuesto y Boca se fue al vestuario 1 a 0 arriba gracias, exclusivamente, al que usa la "5".

Embed GOL DE PAREDES DE PENAL Y TOPO GIGIO PARA EL 1-0 ANTE RIVER EN EL MONUMENTAL



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En el arranque del complemento, los nervios se apoderaron de River, que estuvo a punto de sufrir el segundo. Rivero se equivocó en la salida y Merentiel se perdió el tanto otra vez.

Después, Páez la perdió fácil con Blanco y tuvo que aparecer Beltrán con una atajada impresionante en el mano a mano ante Ascacibar.

Merentiel volvió a desperdiciar un contragolpe en el que se apuró para encarar y Boca perdió chances de liquidar el pleito.

El Millo recuperó pelota y terreno con la entrada de Joaquín Freitas y generó su mejor jugada colectiva donde la movió de la derecha al medio y casi anota de atropellada.

El local monopolizó la pelota y el xeneize sufrió la salida de Paredes por una molestia muscular.

De todas formas, el equipo de Úbeda volvió a avisar con una jugada entre dos ingresados. Ander Herrera encontró a Exequiel Zeballos y el Chango se encontró con una sólida respuesta de Beltrán.

SÍNTESIS

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña: Kendry Páez, Tomás Galván, Aníbal Moreno, Juan Cruz Meza; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

Boca: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar; Tomás Aranda; Adam Bareiro y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.

Gol: PT 46 Paredes, de penal (B)

Cambios: PT 17 Maxi Salas por Driussi (R). ST, al inicio, Giuliano Galoppo por Meza (R), 11 Joaquín Freitas por Páez (R), 23 Exequiel Zeballos por Merentiel (B), 27 Ander Herrera y Tomás Belmonte por Paredes y Aranda (B).

Cancha: Más Monumental

Árbitro: Darío Herrera