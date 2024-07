Talento en Neuquén Rugby Club: la historia de superación de Francisco Puricelli

IMG-20240711-WA0116.jpg

La final del Urav-Lagos se la quedaron los Azules por la mínima: el marcador finalizó 25-23 y, más allá de ser campeones, Francisco reconoce primero a su rival antes de festejar. “Bastante cerrada, creo que no le estábamos encontrando la vuelta al partido nosotros en ataque, lo supimos encontrar en los primeros minutos, después ellos levantaron y tienen lo suyo. A pesar de que mucho se dice o se escucha que por ahí, que Neuquén Rugby está un poco mejor que ellos”, analizó.

El duelo entre ambos clubes es de los más importantes del deporte en el alto valle y Neuquén, pero se potencia más cuando es por un título. “A ver, un clásico es un clásico y todos los partidos van a ser totalmente peleados. Así que contento de la victoria, pero te queda un toque de sabor amargo de si podríamos haber hecho un poco más y que no terminara el partido así, ganando por la mínima”, agregó.

La vida de Francisco Puricelli por fuera de Neuquén Rugby Club

Francisco no solo se dedica al rugby, de hecho es hasta complicado pensar en que solo puede dedicarle tiempo al deporte. El rugbier de 23 años pasa sus horas del día en la Universidad del Comahue donde estudia economía, pero no deja de vivirlo como profesional. “Realmente siempre se habla de que somos amateurs pero con vida de profesional. Yo laburo y estudio, todo el día estoy en eso y cuando llega la noche me pongo a entrenar en el club. Entrenamos tres días a la semana”, explicó.

Las rutinas de Francisco son exigentes para cumplir dentro de la cancha y en cada rol que ocupa. Si bien el físico es lo que mas está a la vista en el deportista, destaca también la parte psicológica. "La verdad es estar como un profesional: comer bien, alimentarse bien para estar bien físicamente, en el gimnasio y a la hora de correr. También hay un papel muy importante para mí, y es la cabeza. Lo mental es también súper importante para poder llevar adelante toda esta vida y poder estar al cien siempre que se pueda”, sostuvo.

Su relación con la "guinda" comenzó en su niñez gracias a su papá. Sin mucho conocimiento, pero tomándole el gusto a la ovalada, dejó la disyuntiva con el fútbol y se quedó con el rugby. “Arranqué a jugar a los 5 o 6 años, no recuerdo bien. Desde ahí me lo inculcó mi viejo al rugby, yo no tenía ni idea del deporte. Yo jugué al fútbol hasta los 10 años y bueno, a los 6 mi viejo me llevó al club por primera vez y desde ahí nunca dejé, siempre firme en el club y es algo que lo llevó en mí, creo que me crié más en el club que en mi casa, la verdad”, recordó.

IMG-20240711-WA0120.jpg

El arraigo con el Club es enorme, forma parte de su vida y lo ve como su hogar. Hoy a sus 23 años, después de 17 años en Neuquén RC, mira a los mas pequeños y también les deja un mensaje. “¿Qué les diría? Les diría que disfrute cada etapa en el club, desde infantiles hasta juveniles, y después el plantel superior. Es hermoso, cada una tiene sus cosas, se trata de disfrutar más que nada, de aprender todos los días, la verdad que todos los días se aprende”, afirmó.

El aprendizaje y la formación para su vida es de la filosofía Azul, y aún siendo jugador de la primera, todavía sigue formándose dentro de la cancha. “Uno puede estar en primera, pero todos los días se aprende algo nuevo, y disfrutar es lo más lindo, aprovechar el club también, que nos brinda de todo y la mejor atención, tenemos un predio hermoso y demás, así que disfrutar la palabra que le doy”, agregó.

La experiencia de Francisco en los Pumitas

La carrera del rugbier pasó por grandes momentos, no solamente con la entidad Azul, sino que también pasó por los Pumitas. “Selectivo tuve en mi pasado, a partir de los 16, si no me equivoco, estuve metido en el sistema de la UAR, en el plan de alto rendimiento desde ahí en adelante hasta los 20. Fui jugando, fui a concentraciones con Pumitas, no se dio por también algunas lesiones y porque hay chicos que juegan demasiado bien”, afirmó.

Francisco sabe bien que no podrá estar tranquilo en su casa, la facultad o el trabajo y que irá directamente al club."Yo me crie en el club y siempre voy a estar ahí para hacer lo que me toque y desde donde me toque, y estos seis meses entre recuperación y demás, seguramente meche entre ir al club a entrenar, a ver a entrenar chicos, ver jugar y desde donde me toque daré lo mío”, puntualizó.

El próximo 20 de julio y hasta el 31 de agosto, Neuquén RC afrontará un triangular junto a Marabunta y Roca RC, del cual Francisco no será parte, pero sus compañeros quieren que siga cerca de todas maneras. “La verdad yo con eso no tengo ninguna queja, la verdad, desde el momento uno preguntándome si necesito algo, si necesito compañía y la verdad que soportan de 10 los muchachos”, concluyó.