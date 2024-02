Tevez en el ojo de la tormenta: criticado por los hinchas del Rojo y "cargado" por los de River

El entrenador de Independiente no pudo resolver con los cambios la desventaja ante Racing y terminó perdiendo el clásico de Avalleneda.

Tevez llegó a Independiente en un momento complicado, cuando el 2023 estaba peleando por no descender y Ariel Holan le había dicho que no al club. Con un plantel de escasos recursos técnicos, jugadores de baja jerarquía y un clima institucional muy caliente, el "Apache" encaminó el barco del Rojo y el equipo mantuvo la categoría mucho antes de lo esperado. Sin embargo, no pudo clasificar a los playoffs de la Copa de la Liga pasada luego de perder de visitante con Talleres en Córdoba.