Tevez sube la vara en Independiente: “Tenemos que pelear el campeonato”

“Recién arranca el campeonato, es un poco el planteamiento que le hago a los muchachos. Tenemos que pensar que somos Independiente y tenemos que pelear el campeonato. Después la situación nos va a decir para qué estamos, pero yo creo que nos seguimos haciendo fuertes partido tras partido y estamos dando pasitos cortos pero para adelante”, explicó el técnico.

Sobre el final del encuentro, un error defensivo le permitió a Gimnasia descontar. El Rojo finalmente ganó gracias a los goles de Mauricio Isla y Matías Giménez, pero Tevez criticó esa situación: “El objetivo hoy era tener el arco en cero y la verdad que nos duele mucho la última desatención. Sabemos que no podemos tener esas desatenciones, porque si no las pagamos caro. Eso no nos puede pasar”.

Carlos tampoco escapó a la polémica que envolvió a Independiente la semana pasada, cuando el árbitro del encuentro ante Vélez sancionó un penal que no fue falta. “¿Qué quieren que les diga del arbitraje? A veces se equivocan para bien y a veces para mal, pero no voy a hablar del árbitro porque si no seguimos alimentando. Toda la semana lo mismo y hoy el equipo mostró que tiene carácter, eso es lo más importante”.

El elogio de Tevez a Matías Giménez

Giménez, proveniente de San Martín de San Juan, fue el encargado de darle la victoria al Rojo al anotar el segundo gol. En el partido pasado ya había convertido dos goles, algo que no llamó la atención del entrenador ya que era consciente de su nivel. “No me sorprende, porque desde un principio cuando vine dije que quería ver al Matías Giménez de San Juan. Y bueno, hoy lo está demostrando en un grande. Tiene las cualidades y tiene que seguir de esta manera”.