Trabajó de seguridad en la despedida de Messi y se emocionó hasta las lágrimas: el sentido mensaje que publicó

Se viralizó el emotivo posteo de uno de los trabajadores que estuvo en el Monumental en el último partido del astro argentino.

La despedida de Lionel Messi de la selección argentina que se jugó en el Monumental dejó varios videos virales que se difundieron rápidamente en las redes sociales. Uno de ellos mostraba a un trabajador de seguridad, que mientras cuidaba a las personas de la tribuna, lloraba al escuchar hablar al capitán.

Se conoció que el trabajador es Brandon Renzi , que compartió un emotivo mensaje a través de sus redes sociales explicando el momento y agradeciéndole a Messi por sus años en la selección.

Renzi publicó en su cuenta de Instagram un mensaje explicando sus lágrimas : "No estaba llorando, estaba despidiendo una parte de mi infancia. ¿Cómo no llorar, si crecimos viendo a Messi cumplir nuestros sueños? Ayer no despedimos a un jugador. Despedimos una época de nuestras vidas".

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Además, agradeció al histórico futbolista argentino: "Gracias por hacerme creer que los sueños podían hacerse realidad. El que nos hizo llorar de felicidad, esta vez nos hizo llorar de tristeza. Nunca pensé que algún día iba a llorar viendo despedirse a mi ídolo. Gracias, Leo. Por todo. Simplemente gracias".

Esta tarde, el trabajador realizó una entrevista con el programa "A la Barbarossa", donde contó detalles del evento, como que se enteró el día anterior que sería parte del equipo de seguridad, lo que no lo dejó dormir esa noche.

Sobre el trabajo, explicó que no tienen permitido darse vuelta para ver el partido: "Fue un momento lindo y, a la vez, feo. El saber que estaba atrás mi ídolo y no poder darme vuelta... Ni el gol de Messi vi".

[AHORA] "No lo vi": a Brandon Renzi, empleado de seguridad que lloró en la despedida de Messi, le avisaron "un día antes" que iba a estar en el partido y no pudo "dormir", y aseguró que fue "un momento lindo y a la vez feo".



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También comentó acerca del video que se viralizó en redes sociales: "Cuando terminé el servicio, me volví a mi casa. Al otro día, tenía muchos mensajes de amigos y conocidos por lo del video. Cuando escuché a Messi hablar, rompí en llanto. Nunca me imaginé que iba a estar en su despedida".

Renzi habló sobre el guardia de seguridad que se descompensó

Mientras Soledad Pastorutti interpretaba “Brindis” frente a Messi, un integrante del operativo de seguridad que se encontraba detrás de la cantante se desplomó y quedó tendido sobre el campo de juego. La situación ocurrió en cuestión de segundos y las imágenes permitieron observar cómo otras personas que estaban en el lugar se acercaron rápidamente para asistir al trabajador.

TRANQUI EL QUE LA QUEDÓ DETRÁS DE LA SOLE. pic.twitter.com/jfMdB2eSnP — Real Time (@RealTimeRating) October 7, 2026

El episodio fue captado por las cámaras y, una vez que comenzaron a circular las imágenes en redes sociales, se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche. Muchos usuarios se preguntaron qué había ocurrido con el hombre y especularon con una posible descompensación producto del cansancio o de las extensas horas del operativo.

Aunque no hubo una respuesta oficial de la organización sobre su estado, Renzi recordó la situación mientras hablaba sobre su emoción en la despedida de Messi y aseguró que el guardia se encuentra bien: "A tres o cuatro metros mío, un compañero se descompensó de la emoción y los nervios. Pero está bien, estable".