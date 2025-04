Tras el escándalo en inferiores de la Liga Confluencia, la respuesta arbitral

"El juez empujó a dos de nuestros nenes, por lo que nos vimos obligados a abandonar el juego", señalaron desde la institución, remarcando que uno de los agredidos había quedado lesionado.

La denuncia generó repercusiones rápidamente por tratarse de un partido de inferiores y por la gravedad de la acusación.

La respuesta de la parte arbitral

La Asociación Provincial de Árbitros de Futbol se pronunció a raíz del caso. “La realidad es que es la primera vez que nos sucede algo del estilo. Nunca tuvimos una acusación de tal magnitud donde un árbitro, entre comillas, le pegue a un jugador, creo que está un poco de sacado de contexto”, dijo a Emilio Cubría (foto), presidente de APAF, a LMCipolletti.

cubría árbitro apaf.jpg

“En todos lados salió “el árbitro, le pegó a un jugador”. La realidad es que no hubo ninguna agresión, porque cuando uno ve “le pegó a un jugador” lo primero que piensa es que el árbitro le pegó una piña, le pegó una patada, situaciones extremas de violencia, donde entendemos que ahí estaríamos hablando de otra cosa”, sostuvo.

El momento de tensión se dio en el descuento de La Amistad, cuando un jugador del Celeste fue a recoger la pelota rápido después del gol. “Acá lo que sucedió fue que se produce una situación de gol entre el club La Amistad y Regina. Los jugadores, como es común, uno quiere buscar el balón para acelerar el juego. Un jugador de La Amistad va a buscar el balón y dos jugadores de Regina no le quieren dar el balón”, comentó.

“El árbitro, con la intención de evitar un mal mayor, que era evitar un golpe de puño o empujones o lo que fuera entre jugadores, intenta ingresar al conflicto, al tumulto, entró corriendo, no se llegó a frenar y se llevó puesto a un chico de Regina, lo choca”, agregó Cubría.

"Se quiso frenar y cuando puso los brazos para frenarse, al chico lo agarra flojito, entonces lo chocó, en ese choque, por supuesto, el chico cayó al piso, y no pasó nada más. Le extendió la mano para levantarlo, iban a seguir jugando porque se entendió que había sido un choque circunstancial, no un empujón”, sumó.

El encuentro entre el Albo y el Celeste quedó suspendido luego de esta situación. “Una persona desde afuera empezó a los alardes de que le habían pegado al jugador, se habló con los profesores y retiraron al equipo de la cancha. El jugador no está lesionado, no tiene golpes, nada. Fue un choque casual que terminó en un posible empujón, que no fue intencional en absoluto. Y un partido suspendido por el abandono del partido”, sostuvo.

Hubo diálogo entre las partes

Tras lo acontecido, el presidente de APAF informó que se comunicó con las autoridades del club reginense para explicar lo que pasó. “He charlado con Atlético Regina, con su máximo exponente, hemos hablado, le he pedido la disculpa del caso, le he aclarado la situación. Fue entendido de esta manera por parte del presidente. Le pedí la disculpa del caso, por supuesto, por la situación, el mal momento y el mal trago, y hacerle entender a los padres de que lo que pasó no es una agresión", enfatizó.

Tras replicarse la noticia, muchos expresaron el pedido de sanción para el juez Germán Vitori. “Con respecto al árbitro, tomaremos medidas, pero primero va a quedar a consideración del Tribunal de Disciplina de la Liga, porque a los árbitros los sanciona el Tribunal de Disciplina. Si ellos consideran que fue una acción voluntaria se le dará alguna sanción. Por supuesto, puede ser partido sin dirigir, pero va a depender de ellos”, explicó.

Acompañan al árbitro

El árbitro tiene apenas 20 años y desde APAF comenzaron a trabajar con él sobre su ánimo. “Nosotros como institución hemos puesto todo lo que es el aparato educativo a trabajar. Hoy (por el jueves) a la mañana tuvo sesión con la coach nuestra para tratar el tema, para ver cómo se siente. No deja de ser un chico de 20 años que no tuvo la intención de generar un daño”, expresó.

“Al contrario, termina saliendo llorando de una cancha porque entiende que hablando mal y pronto se manda una macana y que le puede haber afectado su carrera arbitral. Germán estuvo con terapia, está charlando esto con su terapeuta para abordar la situación, sobre todo por las cuestiones anímicas", continuó.

"En primera cuando hay un tumulto, ¿qué hacés? Entra y se entra. Chocamos contra gente que tiene 24 años y un físico de 1,90 metros, que se planta y que se planta, y acá no midió la magnitud, fue corriendo tan rápido, se llevó aun chico, ¿un chico de cuánto? 13 años", siguió Cubría.

"Germán no es un violento"

Para Cubría, el árbitro no es un violento y su visión es totalmente opuesta a lo que marcó el comunicado de Regina el miércoles por la noche, apenas ocurrido el hecho. "Acá no estamos hablando de violentos. Germán, no es un violento, lo que sucedió no es violencia. Esto no es un golpe de puño, esto no es una patada, esto tiene que quedar totalmente aclarado y subsanado de que en las redes sociales hablan de agresión, y acá no hubo una agresión. No, eso no es cierto", insistió el presidente de APAF.

Sobre la carrera de Vitori, Cubría explicó que ya lleva años en APAF: "Hace ya tres años que está ahí, Nosotros tenemos chicos que dirigen desde los 14 años. Entonces, desde los 14 años empiezan dirigiendo el torneo municipal, donde dirigen nueve nenes de 7 años. Hacen durante uno o dos años un torneo municipal, después de eso pasan a otro torneo, luego son asistentes en torneos Don Pedro, cuando ya tienen 16 años. Durante dos años hacen asistentes en torneos Don Pedro y después formativas".

"Previo a ser liga pasan por otros torneos que tenemos de juveniles, la Liga Metro, Liga Municipal de Plottier, Lipade, que son tornes amateur. Son todos filtros que nosotros vamos poniendo para que el árbitro se vaya cocinando. Cuando a vos te llega un árbitro a la Liga, ya te llegó con escuela", concluyó.