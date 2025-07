Tras otra derrota escandalosa de Boca, habló "Chicho" Serna: "El domingo es una final"

"Obviamente que el balance no es positivo, estamos muy preocupados. Pero también estamos ocupados en cómo buscar mejorar. Sabemos que hay rendimientos que no están en su mejor momento, pero yo creo que lo más importante es que si todos estamos juntos es mucho más fácil. Lo primero que tengo para decir a la gente de Boca es que nos siga apoyando como siempre lo ha hecho. Somos los primeros, junto con nuestros futbolistas, que queremos ganar. Sabemos que el presente no ha sido muy bueno, por más que este último partido hay buenas sensaciones, pero no alcanza. Por más que hayamos generado una buena cantidad de opciones, no podemos excusarnos. La realidad es que nos está costando demasiado", comenzó diciendo Serna.