Tras un año polémico, Urcera arrancará el 2025 con novedades

Urcera cambiará de equipo tras un año que no terminó bien.

"Con este video, agradecer a todo el Moriatis Competición, que me ha acompañado y hemos trabajado juntos durante este 2024. A Ema Moriatis, Juan Cruz Aventín, Cristian Palombo, a todo el grupo de ingenieros y mecánicos. A Julián Adamo y a todo su grupo de trabajo. Agradecerles, han puesto lo mejor que tenía de cada uno de ellos. Realmente lo he sentido y estoy agradecido. Hemos logrado pelear carreras y ser protagonistas, que era el objetivo. El año que viene no vamos a seguir juntos", fueron las palabras de Manu en el video que subió el miércoles a su cuenta oficial en redes sociales.