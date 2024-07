Turismo Carretera, Manu Urcera y el despiste en Posadas: "Estuve cerca de perderlo"

manu urcera auto posadas.jpg

En cuanto al Autódromo Rosamonte y las condiciones climáticas, Urcera relató las dificultades que tuvo en la final: "Fue al límite, la pista fue evolucionando todo el tiempo y no para bien, sino cambiando, empezó a perder bastante grip. La tendencia de los autos se modificó. Cuando vas al límite obtenés algún beneficio pero corrés el riesgo de perder todo. Zafé con lo justo".

Cuando se dio el abandono de Otto Fritzler por un problema en el moto a falta de seis vueltas, las diferencias volvieron a cero. "En mi caso venía bien, no me beneficiaba el auto de seguridad. Pensé en ir por todo, sabiendo que tenía menos potencial. Me quedó Todino en el medio y lo tenía que pasar también. Era bastante arriesgado, no venía con margen y preferí quedarme ahí", describió el rionegrino.

Pensando en la pelea del campeonato, era muy importante para Urcera mantenerse adelante, porque quien ostentaba el liderazgo tuvo un fin de semana flojo y en la final estaba muy rezagado. A bordo de otro Ford Mustang, Julián Santero terminó en el puesto 30 a tres vueltas y por eso Manu volvió a la punta con con 234 puntos contra 231 de quien ahora es escolta.

"Queda mucho por evolucionar y mejorar. Estoy feliz y agradecido al equipo porque vinimos a un circuito exigente para el auto y estuvimos a la altura. Me parece que en una situación de pista desconocida como la lluvia, donde no habíamos girado todavía, estuvimos muy bien y tenemos un montón de información para evolucionar y ser más competitivos todavía", finalizó.

Embed Volvimos al podio y la cima del campeonato! ♥ Gracias equipo por un gran fin de semana. - #Tcenpoasada pic.twitter.com/gRJUU4ZvGi — MANU URCERA (@manurcera) July 7, 2024

La próxima carrera de la máxima categoría del automovilismo argentino será el 28 de julio en San Juan, donde se correrá la fecha 9 de las 15 que tiene el calendario.