Un compañero de Franco Colapinto se mostró preocupado por lo que pasa en Alpine

“Obviamente, tengo una muy buena relación con Luca. Fue él quien me trajo al equipo y creo que es una persona muy inspiradora, así que, obviamente, mi primera reacción es que me entristece mucho su marcha”, expresó el piloto francés en diálogo con la prensa, visiblemente afectado por la noticia. La conexión entre Gasly y De Meo no es menor: el ahora ex CEO fue uno de los principales impulsores de su incorporación a Alpine en 2023, en busca de potenciar al equipo con pilotos de talento y proyección.