Un ex Boca protagonizó un escándalo en un partido de baby fútbol

En un momento del pleito, el futbolista de 38 años criticó duramente al juez por no haber pitado ante una eventual infracción y la escena fue capturada a través de un video, que se viralizó en las redes sociales. "¡Cobrá bien, dale!“ , fue uno de los primeros gritos que lanzó el exjugador de Ferro. Sin embargo, ante la inacción del encargado de impartir justicia, el ex FC Dallas continuó con sus encendidas quejas: "¡Dale loco, cobrá bien! Le está agarrando la camiseta“.

Una vez que quedó cara a cara con el juez, fue parado por los DTs de los dos elencos y también se ganó los improperios de los niños, que no estuvieron de acuerdo con su reacción. Más allá de que el corte fue furor en Twitter e Instagram, no se pudo saber si finalmente se reanudó el compromiso o si, debido a la situación que se desató, se tomó la decisión de suspenderlo de común acuerdo. Al mismo tiempo, el club al que pertenece el lateral tampoco mencionó la situación, aunque el ex Xeneize no sumó minutos esta tarde en la derrota por 1-0 ante Quilmes y tampoco fue al banco de suplentes.