Un ex crack de Boca saltó con todo contra Gago: "Si me hacía a mí lo del Changuito cobraba"

Un exfutbolista histórico del club arremetió contra la gestión del entrenador y no dudó en cuestionar los gritos hacia el Changuito Zeballos ante Alianza Lima.

Todos apuntan a Fernando Gago . El entrenador es hoy, quizás, uno de los más cuestionados en el en el fútbol doméstico e internacional debido a los pobres resultados futbolísticos que está mostrando su etapa en Boca . Es debate en propios y ajenos que critican al DT que no le encuentra la vuelta al equipo y también es cuestionado por su personalidad .

La derrota ante Alianza Lima por el repechaje de la Copa Libertadores dejó la muestra de un equipo abatido y superado en el trámite del encuentro, pero, también con el entrenador que no le encontró la solución para, al menos, traer un empate a la Argentina donde se jugará la revancha. A su vez, Gago quedó en el centro de las críticas por un fuerte mensaje que le envió a los gritos al Changuito Zeballos en el trámite del encuentro.

"Empezá a correr porque te saco a la mierda" , soltó el entrenador sin escrúpulos. Esta frase fue motivo para que jugadores históricos del club, como el Beto Márcico, se hagan eco de lo sucedido . “Si me lo decía a mi, lo cagaba a trompadas” , dijo el Beto en diálogo con TNT Sports y agregó: “No creo que el reto tome demasiada repercusión, pero si se lo decía a alguien de más experiencia quizá se le plantaba”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1892403257974411426&partner=&hide_thread=false "PENSÉ QUE GAGO SE IBA A ADAPTAR MÁS AL MUNDO BOCA"



El Beto Márcico charló en exclusivo con nosotros y se refirió al presente de Pintita en el Xeneize.#LaTiradeTNTSports #Suscribite https://t.co/rq6sQOrFik pic.twitter.com/Hg8IJvr2D1 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 20, 2025

Luego analizó: “Pensé que se iba a adaptar más al Mundo Boca. Después de 20 partidos, las expectativas bajaron. No se puede cambiar a cada rato y si hay 11 lesionados es pura y exclusivamente su responsabilidad y la del preparador físico”.

Para cerrar dijo: “Si gana el sábado (contra Aldosivi) y pasa el martes (la revancha ante Alianza Lima), igual va a tener que replantearse todo. No podés seguir igual que hoy, porque vas a caer en la misma de antes”.

El pedido de Gago a la hinchada de Boca de cara al partido revancha por la Copa Libertadores

Triste, inexpresivo y claramente superado. El Boca de Fernando Gago perdió 1 a 0 con Alianza Lima, dirigido por Nestor "Pipo" Gorosito, en Perú, por la ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2025. El resultado quedó corto para lo que fue el desarrollo del encuentro y la diferencia no fue mayor por la actuación del arquero Agustín Marchesín.

El conjunto de Fernando Gago se vio sorprendido de arranque por el local en un lateral que fue capitalizado por Pablo Ceppellini. Alianza Lima fue superior en el primer tiempo porque evitó que Boca le llegara y tuvo dos chances más muy claras para aumentar la cuenta. De no ser por las atajadas de Marchesín a Castillo y Barcos, la diferencia pudo haber sido mayor en la etapa inicial.

El desempeño del xeneize fue tristísimo. Los cambios no modificaron nada, el equipo no tuvo actitud y la producción colectiva fue de las más flojas que se recuerde en mucho tiempo. La formación que conduce Gago manejó la pelota por momentos, pero nunca fue profundo y de hecho no tuvo intentos concretos al arco rival en el complemento.

fernando gago dt.jpg

Fernando Gago confía en la localía para pasar de fase en la Copa Libertadores 2025

Que la diferencia haya sido de apenas un gol fue la única buena noticia para el conjunto boquense, que será local el martes que viene en La Bombonera y deberá ganar por uno para forzar los penales o por dos o más para clasificar a la siguiente fase. El ganador de esta llave enfrentará al que triunfe entre Deportes Iquique e Independiente Santa Fe.

Lugo del partido, Fernando Gago, DT de Boca, brindó una conferencia de prensa donde remarcó que “la autocrítica se hace puertas adentro” y, también, señaló: “Sabemos estamos en partido todavía, tenemos la revancha en nuestra casa, es una oportunidad muy importante y tenemos que hacerla valer”. Por otra parte, dejó un mensaje clave para los xeneizes: “que la gente confíe, nosotros vamos a trabajar, tratar de lograr que sea un equipo que compita y que logre la clasificación ”, expresó el técnico de la azul y oro.