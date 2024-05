Un ex famoso arquero de Independiente defenestró a todos: "La dirigencia es..."

"Esencialmente, tienen que evaluar si realmente los que toman decisiones futbolísticas están a la altura de Independiente . Porque siempre se habla de refuerzos, de cambio de entrenador, pero también me parece que Independiente se merece un análisis de quiénes son los que toman decisiones futbolísticas. Porque ellos son los que después deciden los entrenadores, los jugadores... Me parece que el tema de Independiente es mucho más profundo. Mucho más profundo que decir, bueno, se va Tevez , viene Islas, se va a Islas, viene... No, no, no . Es analizar si realmente los que toman decisiones están capacitados para manejar a Independiente futbolísticamente. Y yo lo que digo es que siempre son los mismos" , contó Luis en diálogo con la radio Splendid 990.

Luis Islas.jpg

En su relato, Islas profundizó: "Yo para Independiente estoy siempre. El tema es que, por ejemplo, conmigo no se sientan a hablar de fútbol nunca. Que haya entrenadores que le digan no a Independiente, sí, puede ser. Me duele, me duele en el alma. Pero también a veces analizan un montón de cosas, los entrenadores, ¿no? Cómo se mueve el club políticamente, cómo son las situaciones. Todo es respetable. Ahora yo jamás le diría no a Independiente".

Revelan quién es Nicolás Larcamón, el máximo candidato a suceder a Tévez como DT de Independiente

Con solo 39 años, Larcamón ya ha tenido una primera reunión con los dirigentes del Rojo para explicar su proyecto, y parece estar ganando consenso entre la directiva del equipo de Avellaneda. Otros nombres que suenan para el puesto son Julio Vaccari, Mauricio Pellegrino y Guillermo Barros Schelotto, pero Larcamón destaca por su propuesta y su capacidad de adaptación.

Larcamón tuvo que abandonar su carrera como jugador a los 22 años debido a una osteocondritis mientras jugaba para Los Andes. Sin embargo, esto no lo detuvo y buscó nuevos rumbos. Primero estudió profesorado de educación física y luego arquitectura. Un amigo le ofreció dirigir un equipo de fútbol cinco, Almafuerte de Temperley, y fue ahí donde realizó el curso de entrenador.

Nicolás Larcamón.jpg Nicolás Larcamón

Cuáles fueron las primeras experiencias como DT de Nicolás Larcamón

Su primer gran desafío llegó en Venezuela, con Deportivo Anzoátegui. Con 31 años, Larcamón peleó la permanencia y superó todas las expectativas: terminó tercero en el campeonato y clasificó al equipo a la Copa Sudamericana, un hito para el club. Esta experiencia le abrió las puertas en el fútbol chileno, donde dirigió a Antofagasta, Huachipato y Curicó Unido, sacando siempre lo mejor de cada equipo y llevándolos a competir en la parte alta de la tabla.

En 2021, Larcamón llegó a la Liga MX para dirigir a Puebla, donde conoció a Federico Mancuello. "Con Nicolás yo estoy muy agradecido porque me hizo conocer y creer en una faceta del juego a la que yo no estaba acostumbrado, que era la de marcar y presionar. Me convenció de que lo podía hacer bien y yo la verdad que no lo sabía. Toda la vida había jugado unos metros más adelante y con él me adapté a otra forma de jugar", elogió Mancuello.

El gran salto en la carrera de Nicolás Larcamón

Su éxito continuó en León, donde fue campeón de la Concachampions y su equipo jugó el Mundial de Clubes. Más tarde, dirigió al Cruzeiro y llegó a la final del torneo estadual de Minas Gerais, aunque fue despedido tras perder el clásico contra Atlético Mineiro de Gabriel Milito.

Nicolás Larcamón 1.jpg

Larcamón no se ata a un sistema fijo de juego. Ha utilizado líneas de tres y cuatro en defensa, y en ataque puede jugar con uno o dos delanteros. Le gusta salir jugando desde el fondo, pero sin ser fundamentalista. Sus equipos presionan alto y se adaptan a las características de sus jugadores. Su versatilidad táctica y su capacidad de adaptación lo convierten en un técnico moderno y eficiente.

Admirador de Marcelo Bielsa, Larcamón se considera un discípulo del Loco y su filosofía de juego. Además, es hincha de Independiente, lo que podría darle un punto extra de motivación y conexión con el club y sus hinchas. El desafío de dirigir a Independiente no es menor, pero Nicolás Larcamón parece tener las credenciales y la experiencia necesarias para asumir este reto.