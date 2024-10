Un futbolista de Boca pidió no jugar y Gago lo sacó del equipo: la causa

Los fieles seguidores del conjunto de la Ribera manifestaron su deseo de avanzar de fase en el torneo nacional.

Las canciones, los elogios y las banderas de color azul y amarillo fueron los tres factores fundamentales que despertaron el interés de los miembros del “Azul y Oro”, los mismos firmaron autógrafos y se tomaron fotografías con los hinchas.

“Los hinchas de Boca recibieron a los jugadores en la llegada a Rosario para el cruce ante Gimnasia de La Plata”, escribió la cuenta oficial de la Copa Argentina en la descripción de su posteo de Instagram.

Qué futbolista de Boca pidió no jugar

En un año que ha sido malo para el xeneize, al equipo de la Ribera no le sobran jugadores. El plantel no ha estado a la altura de las expectativas y eso se debe en gran parte al nivel de los futbolistas titulares y a la escasa jerarquía de los suplentes.

Uno de los casos que evidencia ese desbalance es el de Cristian Medina, que ha tenido una temporada muy irregular, donde fue de mayor a menor en su rendimiento, pero ningún suplente fue capaz de sacarle el puesto

Ahora está a punto de ser transferido y en la previa al partido contra Gimnasia, el mediocampista le pidió al técnico Fernando Gago que no lo ponga teniendo en cuenta que sería comprado por el Fenerbahçe de Turquía.

Medina ya había sido convocado por el cuerpo técnico para este partido trascendental, pero ahora su lugar sería ocupado por Belmonte o Ignacio Miramón, a sabiendas de que Pol Fernández será titular.

La última oferta del Fenerbahçe por Medina es de u$s 10.000.000 más US$ 5.000.000 en objetivos 'cumplibles' y el 20% de una futura venta. Boca todavía no respondió a la propuesta, pero esta postura del jugador es parte de la presión para que el club lo deje ir.