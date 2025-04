Un ídolo de River le mojó la oreja a Edinson Cavani a días del Superclásico

En la antesala de un nuevo Superclásico entre River y Boca, la tensión y la expectativa no tardan en escalar. A pocos días del duelo más esperado del fútbol argentino, Oscar "Pinino" Más, histórico goleador del Millonario, encendió la polémica con declaraciones picantes dirigidas directamente a Edinson Cavani, delantero del Xeneize , que atraviesa un presente con más dudas que certezas.

El partido se disputará este domingo a las 15.30 en el estadio Monumental, y la ansiedad no solo se vive en los entrenamientos y en las tribunas, sino también en los medios y entre las viejas glorias de ambos clubes. En este caso, fue "Pinino", segundo máximo anotador en la historia del Superclásico con 12 goles —solo superado por Ángel Labruna—, quien arremetió con fuerza contra el atacante uruguayo.

“Para River, es mejor que juegue Cavani, totalmente. Es una cosa como local y otra como visitante. Yo no lo pongo”, disparó sin filtro el exfutbolista en diálogo con Súper Deportivo Radio por Radio Villa Trinidad. Pero eso no fue todo. Pinino fue más allá y aprovechó para burlarse del último penal fallado por Cavani en el empate sin goles ante Estudiantes de La Plata.

Cavani 1.jpg Pinino Más

Las burlas de Pinino Más contra Edinson Cavani

“El penal del otro día fue cantado. Lo hace Andrea Bocelli”, ironizó Más, haciendo referencia al tenor italiano no vidente, en una frase que rápidamente se viralizó y generó reacciones en redes sociales. “Lamentablemente está lesionado Giménez y Merentiel no gritó el gol porque no lo ponen”, añadió, aludiendo a la falta de alternativas ofensivas del conjunto dirigido por Diego Martínez.

Cavani, que llegó con el cartel de figura internacional a mediados de 2023, todavía no logra consolidarse como el goleador que Boca esperaba. En lo que va del año, apenas convirtió dos tantos, el último frente a Defensa y Justicia, en la goleada 4-0. Desde entonces, pasaron ya cuatro partidos sin festejos personales, además de los penales fallados ante Newell’s y Estudiantes, que alimentaron las críticas sobre su rendimiento.

Cavani 2.jpg Edison Cavani

Cavani quiere romper la mala racha frente a River

La frase de Pinino Más no solo generó revuelo por su tono burlón, sino porque sintetiza un sentimiento que crece entre muchos hinchas de River: la confianza en que Cavani no será un factor decisivo en el Monumental. “Ojalá que juegue. Es mejor que vaya de titular”, lanzó el ídolo riverplatense, redoblando la apuesta en un tono claramente irónico.

El contexto no ayuda al uruguayo, ya que Boca llega con una serie de altibajos y con varios nombres importantes entre algodones. Mientras tanto, en Núñez, River afila su equipo con la esperanza de hacerse fuerte como local y sumar una victoria clave para afirmarse en la Liga Profesional.