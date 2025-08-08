Un jugador importante en el esquema de Boca se lesionó y se perderá el duelo con Racing

Boca se prepara para un nuevo y duro partido por el fútbol doméstico ya que deberá enfrentar a Racing en La Bombonera este sábado a partir de las 16.30 en medio de un contexto complicado donde necesita dar vuelta la página y romper con la mala racha de resultados que suma dolores de cabeza a los hinchas.

Son 11 los encuentros que lleva el plantel sin ganar siendo la racha más larga en la historia del club. Y, para la tristeza de los hinchas, pareciera ser un círculo del que no hay una solución rápida. Para colmo en el intento de dar vuelta la situación ante la Academia , el entrenador Miguel Ángel Russo recibió una mala noticia para el plantel xeneize que concentrará para disputar el encuentro que corresponde a la cuarta fecha del certamen doméstico.

En las últimas horas se conoció que un mediocampista importante para el armado del equipo sufrió una lesión que lo marginará por varios partidos. Se trata de Toto Belmonte , quien "sufrió una lesión muscular Grado III en el derecho isquiotibial" , según confirmó el club a través de un parte médico publicado en sus redes sociales.

Belmonte

Cabe recordar que el jugador había sufrido un desgarro en el isquiotibial izquierdo durante diciembre del 2024, mientras que padeció otro en el gemelo interno de la misma pierna en febrero del corriente año.

No va más: Marcos Rojo aceptó la rescisión de contrato y en Boca ya lo despiden

Se terminó la aventura de Marcos Rojo en Boca. Luego de una larga negociación con tensiones en el medio las partes finalizarán su vínculo de forma abrupta ante la decisión del club de apartarlo del plantel al considerar que no tendrá un rol protagónico en el plantel.

Si bien el jugador había rechazado una primera propuesta del club para rescindir, el defensor paró la pelota, analizó la situación con calma y se inclinó por romper el vínculo para buscar un nuevo club e intentar continuar con su carrera futbolística. Según trascendió el jugador habría aceptado irse a cambio de liquidar el contrato que lo unía hasta fines de diciembre del corriente año y cobrar hasta el último día trabajado, es decir hasta el jueves.

Lo cierto es que en el xeneize no iba a ser prioridad y la relación con el hincha se ha mostrado tensa con el paso de los días debido al rendimiento del jugador que a veces se veía afectado por las expulsiones evitables que concretaba en diferentes partidos y por las reiteradas lesiones. Desde su llegada a la institución en condición de libre durante 2021, el jugador disputó 119 partidos, donde anotó nueve goles y levantó cuatro títulos títulos en Boca (Copa Argentina 2019-20, Copa de la Liga 2022, Liga Profesional 2022 y Supercopa Argentina 2022).

Rojo-Portada

Ahora Rojo deberá buscar un nuevo club en su carrera y tiene la posibilidad aún de unirse a un club que dispute Copa Libertadores ya que los plazos para incorporar de los clubes que jueguen este certamen cierran este viernes. Entre los rumores apareció el nombre de Racing como futuro club del jugador pero no trascendió que se haya hecho una oferta formal por el futbolista. Sin embargo, a pesar de la resistencia de muchos hinchas, Estudiantes de La Plata podría ser una opción.