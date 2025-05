Un recordado ex Boca disparó contra el actual plantel del Xeneize en medio de su mal momento

Marcico 1.jpg El Beto Márcico y Riquelme hace un tiempo

La durísima crítica de Beto Márcico a los jugadores de Boca

Márcico fue más allá y pidió una limpieza profunda en el vestuario: “Tenés que volar a cinco o seis jugadores, no tienen que estar más en Boca. No dieron la altura para jugar en el club”, lanzó sin dar nombres, aunque no ahorró críticas puntuales, como la dirigida al chileno Carlos Palacios, por el gol increíble que erró en el primer tiempo ante Independiente: “Cuando erró el gol, se quedó 45 segundos mirando al piso... No puede ser. Te tienen que preparar de otra manera. No está para jugar en Boca”, afirmó, visiblemente molesto.