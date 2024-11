Un referente de Racing anunció que se irá del club a fin de mes

Leonardo Sigali, capitán y uno de los grandes referentes de Racing Club , sorprendió a todos al anunciar que no renovará su contrato y dejará la institución en diciembre. La declaración, que se produjo después del triunfo 2-0 de Racing sobre Instituto en el Cilindro de Avellaneda, puso fin a la incertidumbre sobre su continuidad en el equipo.

La noticia de su partida no pasó desapercibida. Aunque en el entorno de Racing ya se comentaba la posibilidad de que Sigali no renovara su contrato, su confirmación en el campo de juego hizo eco entre los hinchas.

Racing 2.jpg Leonardo Sigali con la camiseta de Racing

Qué dijo Leonardo Sigali por su salida de Racing

“Estoy disfrutando lo último, el último mes que me queda en el club. La alegría que me dan estos muchachos de poder jugar una final, que era por lo que luché siempre. Me toca en este último momento de mi carrera en el club”, compartió en diálogo con ESPN, visiblemente conmovido. A sus 37 años, el defensor busca coronar su paso por la Academia con un título internacional que redondearía su ya destacada trayectoria en Avellaneda.

Con una extensa carrera, Sigali se unió a Racing a principios de 2018, procedente del Dinamo Zagreb. Desde entonces, el defensor se convirtió en un emblema del equipo, consolidándose como uno de los pilares de la defensa y sumando logros importantes. En su palmarés con Racing figuran cuatro títulos: el campeonato de la Superliga 2018/19, el Trofeo de Campeones en 2019 y 2022, y la Supercopa Internacional. Además, en sus 212 partidos con la camiseta albiceleste, marcó diez goles, una cifra destacable para un zaguero.

Racing 1.jpg Leonardo Sigali con la camiseta de Racing

Leo Sigali habló en sus últimos días con la camiseta de Racing

El capitán también compartió cómo vive este último tramo en Racing, con la ilusión de dejarle una última alegría a los hinchas: “La verdad es que disfruto todos los días que vengo. Estoy esperanzado y emocionado, como toda esta gente, y ojalá pueda cerrar mi ciclo de la mejor manera, con un torneo más. El club y la gente se merecen esta alegría que tanto buscaron. Nos queda un pasito más, y vamos a hacer el esfuerzo como siempre”. Sigali sabe que su relación con Racing va más allá de los títulos, y su conexión con los hinchas es uno de los aspectos que más lo moviliza.

Además, el defensor hizo una autocrítica y reflexión sobre su aporte a la institución: “Creo que dejé y doy todo lo que tengo por el club. Sería importante en lo personal y grupal coronarlo si Dios quiere. Estoy agradecido siempre. Ojalá que se pueda dar”, señaló con humildad, reafirmando su compromiso y la entrega que lo caracterizan.