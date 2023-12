Una estrella de Brasil mandó al frente al Kun Agüero y contó el grave incidente que vivió con Di María

El ex defensor prendió fuego al Kun Agüero, luego de que reveló qué fue lo que le dijo que haga para frenar a Fideo.

Qué le dijo Filipe Luis a Ángel Di María

El exdefensor narró el episodio: "Llegué y le dije: ‘Tu esposa no se qué’. Lo maldije, pronuncié el nombre de su mujer... Y ahí me miró, estaba cabizbajo, le gané todo el partido. Y él realmente no tuvo un buen partido". Tras la victoria personal en el campo, el jugador brasileño llegó a casa con un peso en la conciencia y un arrepentimiento que lo persiguió.

Finalmente, Filipe Luis se dirigió directamente a Ángel Di María: "Di María, lo siento de verdad, hoy te pido perdón", cerrando así un capítulo oscuro de su carrera y dejando al descubierto la influencia negativa de un consejo malintencionado en el fútbol de alto nivel. Este incidente, revelado años después, arroja luz sobre la intensidad y rivalidad que caracteriza a los clásicos y cómo ciertas acciones pueden pesar en la conciencia de los jugadores incluso después de muchos años.