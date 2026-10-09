Una figura de la Selección confesó que estuvo a un paso de perderse el Mundial 2026: quién es

A poco más de tres meses desde la final perdida en la Copa del Mundo 2026 , y cuando faltaban horas para la despedida definitiva de Lionel Messi de la Selección argentina , una figura estelar del plantel que fue parte de la plantilla en el torneo por decisión del DT Lionel Scaloni confesó una situación particular: estuvo a un paso de perderse el certamen ecuménico.

Finalmente, luego de coquetear en más de una oportunidad con la baja en la convocatoria, el futbolista de importancia en el armado del equipo se sinceró y contó detalles de cómo fue ese difícil proceso hasta la llegar al inicio del torneo más importante del fútbol mundial.

"Estuve a nada de quedar afuera. Uno a veces no se da cuenta, va partido a partido y normaliza sentirse parte, pero estuve a punto de no jugarlo“. Quien se sinceró de tal manera fue el lateral izquierdo Nicolás Tagliafico, quizás el punto más alto que tuvo el combinado nacional en la final del certamen, mostrando un nivel que fue capaz de borrar a Lamine Yamal de la cancha.

Luego, continuó contando en diálogo con el medio Clank: “Tuve la mala suerte de lesionarme poco antes de empezar el Mundial y estuvimos trabajando con toda la gente del cuerpo médico y técnico, dando lo mejor de mí, para llegar al Mundial, pero estuve a punto de quedar afuera“.

En el cierre, contó cómo fue el proceso para tomar la decisión de finalmente ser parte del plantel en el certamen. “Recuerdo uno de los últimos entrenamientos en el que me tuve que exigir al máximo para ver si podía estar o no y terminé muy, muy cansado. El entrenador vino y me preguntó ‘¿cómo te sentís’?. Le dije ‘bien, ¿nos quedamos?’. Y me respondió que ‘sí, vamos para adelante’. Jugué un Mundial antes del Mundial“, confesó.

La ácida crítica de Nicolás Tagliafico a la actualidad del fútbol argentino

El lateral izquierdo del Olympique de Lyon y de la Selección Argentina, Nicolás Tagliafico, analizó el formato actual de los torneos de la Liga Profesional de Fútbol y reconoció: “Lo veo muy poco, por los horarios, pero también empecé a perder ese amor por el fútbol argentino".

En una entrevista con Juan Pablo Varsky para su medio, Clank!, el defensor, que pasó por Banfield e Independiente antes de continuar su carrera en Ajax y Olympique de Lyon, comparó el campeonato actual con el que conoció durante su etapa en Argentina. Tagliafico contó que actualmente sigue poco el fútbol local, tanto por los horarios como por los cambios que sufrió el formato.

“Veo muy poco fútbol argentino, por los horarios, pero también empecé a perder ese amor por el fútbol argentino. No sé si es porque empezó a bajar la calidad o porque crecí con el Apertura y Clausura de 20 equipos. Hoy uno no se va dando cuenta de las cosas. Hay Grupo A, Grupo B, cómo se conectan”, confesó.

Por otra parte, 'Taglia' lleva casi una década jugando en Europa y aseguró que el contraste con las competencias que conoció allí también influyó en su percepción. “Ya voy a cumplir casi 10 años en Europa y fue todo casi siempre igual. Y hoy acá te encontrás que tenés un ganador de Copa que juega contra el ganador de otra Copa”, explicó.

Otras declaraciones de Tagliafico

Para el lateral de 34 años, el formato actual también modificó la sensación que genera ganar un torneo y la necesidad de sostener una campaña durante toda una temporada. “Pasan estas cosas que hacen que se pierda un poco esa sensación de tener que pelearla para ganar un torneo. Son muchos campeones”, explicó.

Además, el defensor campeón de la Copa Sudamericana 2017 con Independiente y protagonista de las últimas tres Copas del Mundo con la Selección Argentina habló sobre un eventual regreso al fútbol argentino y, más allá de no cerrarle la puerta a esa posibilidad, dejó claro que todavía no encuentra la motivación para hacerlo. “Si vuelvo es para poder ayudar al club al que vaya, pero esa motivación todavía no la encuentro”, concluyó.

Centrado en la histórica semifinal contra los ingleses en el último Mundial, repasó: “No hace falta decir lo que significaba emocionalmente y se multiplicó por tres o cuatro de lo que venía siendo. No estábamos jugando para pasar a la final, estábamos jugando para todo el país, para la gente que nos acompañó en todo el proceso”. Y ahondó: “Desde el minuto cero, que escuchamos los himnos, que no se escucharon en realidad, tenías esa sensación de salir a comerlos vivos. No escuché el himno, escuché a mi compañero de al lado, tenerlo abrazado y ver cómo el cuerpo le vibraba, te generaba esa sensación que tenía todo el equipo”.

Por último, habló de la final contra España: “Tácticamente nos pasaron por arriba. El cansancio físico y mental fue muy importante. España siempre fue de presionar muy alto, de sacarte el balón y mantener la posesión. A nosotros nos gusta controlar el juego y no somos los mejores jugando compactos. Hay que admitir que jugaron muchísimo mejor que nosotros y no pudimos encontrar la manera de tener la pelota. Sentís que las cosas no salen, para colmo las lesiones... en el final sentí que podíamos, pero esta vez no se dio”.