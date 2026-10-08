Un exayudante técnico reveló los generosos sorteos que hizo Messi con los empleados de la AFA

Julián Camino recordó que el excapitán de la selección se encarga de saber cuántos empleados había y tuvo increíbles gestos con ellos.

Julián Camino recordó los regalos de Messi para los empleados del predio de la AFA (Foto: AP)

Julián Camino integró entre 2011 y 2014 el cuerpo técnico de Alejandro Sabella en la Selección Argentina que llegó a la final del Mundial de Brasil. Más de una década después - y tras el último partido con la celeste y blanca - recordó la convivencia en Ezeiza y el trato de Lionel Messi con quienes trabajaban junto al plantel. Y reveló los increíbles gestos que tuvo.

En una entrevista reciente contó distintas anécdotas que muestran el vínculo que tenía el capitán de la selección con todos los que trabajaban en el predio de la AFA, donde daba muestra de su generosidad y humildad.

Según contó Camino, Messi hacía regalos para sortearlos entre los empleados. Lo curioso es que esos regalos también llegaban a quienes no ganaban: el capitán conseguía más unidades para que todos recibieran una.

Además contó cómo eran las partidas de truco con Messi en los viajes del equipo y recordó una camiseta que recibió en Brasil 2014. La prenda, que el capitán le regaló después del triunfo ante Bélgica, terminó robada de su quinta.

Messi sorteaba motos entre los empleados

El excolaborador relató que Messi se encargaba de saber la cantidad de trabajadores que había en el predio antes de organizar los sorteos. “Preguntaba cuántos empleados éramos, le decíamos que 40 y él iba y compraba 20 motos para hacer sorteos”, dijo en el programa No juegan con nadie.

Messi y Sabella tras la final de Brasil 2014, en una foto de archivo (Foto: Reuters)

Camino recordó que algunas empleadas llegaban al predio en colectivo y después de ganar los sorteos empezaron a hacerlo en moto. Los que no salían favorecidos también recibían un regalo: el capitán compró más unidades y se las entregó a los otros empleados, según contó.

El truco y el vínculo con el cuerpo técnico

En los traslados en avión, los jugadores iban a buscar a los colaboradores de Sabella para compartir partidas de truco. Las invitaciones incluían a Camino, a Claudio Gugnali y al preparador físico Pablo Blanco, que formaban parte del equipo de trabajo del entrenador.

El exayudante valoró especialmente el respaldo de Messi al trabajo del cuerpo técnico. Afirmó que el futbolista los acompañaba pese a las falencias que pudiera tener el grupo y que nunca los apartó. “Siempre nos apoyó”, señaló al describir la relación con la principal figura del equipo.

Camino trabajó en la Selección entre 2011 y 2014, junto a Alejandro Sabella. El proceso terminó con Argentina subcampeona del mundo, después de la derrota por 1-0 ante Alemania en el alargue de la final disputada en el Maracaná.

La camiseta de Brasil 2014 que terminó robada

El recuerdo más personal de la charla estuvo ligado a una camiseta de Messi. Camino se la pidió después de la victoria sobre Bélgica en los cuartos de final de Brasil 2014, el partido que le permitió a la Selección volver a estar entre los cuatro mejores del torneo.

Aquel encuentro se jugó el 5 de julio en Brasilia y terminó 1-0 para Argentina, con un gol de Gonzalo Higuaín. Cuatro días después, el equipo de Sabella superó a Países Bajos por penales y consiguió el pase a la final del Mundial.

Tras el cruce con Bélgica, Messi había dejado la camiseta en el vestuario. Camino le preguntó si podía llevársela y el capitán aceptó. La guardó sin lavarla y, unos días más tarde, consiguió también la firma del jugador sobre la prenda.

El excolaborador la enmarcó y la colocó en una quinta de su propiedad. Allí conservó aquel recuerdo del Mundial hasta que sufrió un robo y perdió la camiseta, que había recibido directamente de Messi y que llevaba su autógrafo.