Una jugada que simboliza al Federal A: la patada a la cintura que no fue ni falta

Fue en el partido entre el Club Atlético Kimberley y Olimpo, por la ida de los octavos de final camino al segundo ascenso.

No por repetido deja de ser noticia. En el Federal A , los arbitrajes dejan mucho que desear y a esta altura lo raro es que un juez pase desapercibido en algún partido. Las sospechas y suspicacias están casi siempre presentes, pero los "horrores" arbitrajes se ven incluso en encuentros donde, a priori, no hay favoritismos.

En el fútbol de ascenso es justo partir de una base: el trámite del juego suele ser disputado y de pierna fuerte. Lo que cuesta entender son algunas decisiones como la que tomó Diego Novelli con su cuerpo arbitral el último lunes.

Todavía estaba en ventaja Kimberley sobre Olimpo , cuando sobre los 30' del complemento, Leonardo Agustín Vázquez cruzó a Leandro Espejo con una patada a la altura de la cintura. El juez de línea estaba de frente, pero la infracción era demasiado evidente como para no verla desde cualquier ángulo.

Novelli ni siquiera cobró infracción y el juego se reanudó con un saque de arco. Las adjetivaciones sobran cuando las imágenes son contundentes.

Así quedó registrada la acción en la transmisión de "Voces Aurinegras", que sigue la campaña del conjunto bahiense.

La falta no cobrada por Diego Novelli en Kimberley Olimpo

Kimberley comenzó ganando, en el primer tiempo, por el tanto de cabeza del mismo Vázquez a los dos minutos. El empate llegaría cerca del final, también por la cancha de arriba, con una peinada del ingresado Alan Murialdo.

Para el partido de vuelta, el Dragón necesita ganar sí o sí en el Roberto Carminatti para clasificar, ya que Olimpo tiene ventaja deportiva en caso de igualdad en el global porque se ubicó mejor que su rival en la zona Campeonato.

Quién es Diego Novelli

Afirmar que hay algún favoritismo por Kimberley es apresurado, porque en la categoría los llamados "equipos del poder" son otros.

De todas formas, es pertinente mencionar que este mismo árbitro es el que consideró que la patada de Agustín Paredes, jugador de Bolívar, en el partido contra Argentino de Monte Maíz, era solo para amarilla.

La infracción, cometida ocho días antes, tiene algunos puntos en común con la mencionada anteriormente.

Ciudad Bolívar acaba de ascender a la Primera Nacional, luego de ganarle el último fin de semana por penales a Atlético Rafaela.

Embed El árbitro Diego Novelli consideró de amarilla esta falta de Agustín Paredes (Ciudad de Bolívar) en la goleada ante Argentino (Monte Maíz).



El Celeste ganó el global 3-1 y se clasificó a la final del #FederalA Enfrentará a @OficialAMSyD



La Gloria o Devoto pic.twitter.com/1pa4CHxuLg — Solo Ascenso (@SoloAscenso) October 12, 2025

Diego es hermano de Lucas Novelli, uno de los abonados a dirigir a Deportivo Madryn cuando el aurinegro jugaba contra Cipolletti e Independiente de Neuquén en el Federal A.

Uno de los momentos más álgidos de Lucas Novelli fue la final entre Güemes de Santiago del Estero y Villa Mitre de Bahía Blanca, disputada en cancha de Instituto de Córdoba en 2021.

Cabe mencionar que los equipos santiagueños han subido de categoría reiteradamente a medida que Pablo Toviggino, mano derecha de Claudio Tapia, ha ido ganando poder en AFA.

El mismo que tuvo varios arbitrajes polémicos en el ascenso, hoy se desempeña como uno de los encargados del VAR en partidos importantes como los Superclásicos entre Boca y River, por ejemplo.