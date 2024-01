Vecchio se fue de Racing y lanzó un piropo para un club grande: "Es como el Real Madrid"

Cuando Emiliano Vecchio definirá si jugará en Boca o qué hará en su futuro

Este elogio inesperado provino de un jugador que nunca estuvo directamente vinculado con Boca, pero que, sin embargo, reconoció la magnitud del club al compararlo con gigantes europeos. Emiliano Vecchio, tras rescindir su contrato con Racing, manifestó su admiración por el equipo de la ribera y dejó entrever la posibilidad de unirse a sus filas.

A pesar de la esperanza expresada por Vecchio, hasta el momento, no ha habido contacto oficial por parte de la dirigencia de Boca para concretar su incorporación. Mientras el mediocampista busca un nuevo destino, ya ha descartado algunas opciones. "La semana que viene defino mi futuro. Yo quiero seguir compitiendo, no me importa si es acá o afuera. Estoy un poco baleado, pero puedo seguir un poco más. Le tengo mucho respeto a todos los clubes, pero claramente no jugaría en Newell's o Independiente", aseguró Vecchio.