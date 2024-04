Verón contó cómo fue la primera y vergonzosa arenga de Messi como capitán de Argentina

"Se trabó en algún momento. Es normal. No es fácil hablar delante de un grupo y menos en esa situación. No lo ayudamos. Salió bien", expresó Verón sobre la actuación de Messi como líder en aquel Mundial. Aunque admitió que no mantiene relación con el astro argentino en la actualidad, reconoció la influencia que Messi tiene en el equipo.

Verón y Messi 1.jpg La Bruja Verón y Messi

La Bruja Verón cantón cómo es su relación actualmente con Lionel Messi

"No mantengo relación con Messi. Pero no me sorprende su cambio, veo con alegría veo que haya entendido la influencia que él tiene en un equipo, que la tenía en Barcelona, pero para hacerse sentir desde otro lugar. Muchas veces se retraía, por no querer imponerse más allá de lo futbolístico", agregó la Bruja.

"Hace mucho que no hablo", reconoció Verón sobre su relación con Messi en la actualidad. Sin embargo, resaltó el cambio positivo que ha observado en la actitud de Messi dentro del equipo: "'Acá estoy yo, te agarro de la mano y te llevo', pero desde otro lugar. Lo vi mucho más protagonista y líder".

Juan Sebastián Verón viene siendo noticia en los últimos días, no solo porque su Estudiantes está en la semifinal de la Copa de la Liga, sino también por su inesperada defensa con la llegada de las SAD al fútbol argentino.

Verón y Messi 2.jpg La Bruja Verón y Messi

El apoyo de Verón a la llegada de las SAD a Argentina

"Hay que cambiar la forma de gestionar los clubes para lograr ese vínculo entre lo público y lo privado y que todos ganemos. Los clubes ya no pueden crecer por sus propios medios. Van camino a la quiebra. El fútbol tiene que seducir a esos capitales y mostrar la veta del negocio para poder crecer. Si en ese negocio el privado y el club van de la mano, ¿cuál es el problema?", escribió Verón.

“Nosotros hicimos el estadio gracias a capitales privados. Hay que ofrecer más alternativas sin que eso signifique vender el club. Que un privado venga a hacer un negocio que le sirva al club, no significa hacer una SAD", agregó.

"El privado tiene que acercarse al fútbol porque el fútbol es popular. Porque es parte de nuestra cultura. Porque hay que transformar vidas. Nos tiene que ayudar eso", sumó Juan Sebastián Verón. "Transformar, mejorar la calidad del club, eso impacta directo en la vida del socio, del deportista, del empleado, de los que en el día a día viven el club", cerró.