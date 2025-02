Video: cuál fue el ex jugador de Boca que lesionó a Paulo Dybala

El cordobés sufrió un duro golpe en el encuentro de la Roma ante Porto por Europa League y no pudo completar los 90 minutos.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/EditsBoke/status/1890144420256969097&partner=&hide_thread=false Varelita dijo con Boca no se jode y como no esta el suplente de Cristante, ligó Dybala pic.twitter.com/NoIwdYlDGp — EDITS BOKE (@EditsBoke) February 13, 2025

El DT de la Roma apuntó furioso contra Boca por su intento de contratar a Leandro Paredes

La novela Leandro Paredes-Boca parece que cerró un capítulo en la historia de coqueteos y desencantos que podría continuar en el mercado de pases de junio luego de no llegar a un acuerdo económico entre las partes a pesar del deseo incuestionable que se demostraron ambas partes desde lo discursivo. Lo cierto que en los papeles faltó poner primera.

Paredes no llegaría al club en este mercado de pases que ya llegó a su fin pero en el cual Boca puede seguir incorporando hasta marzo por transferir jugadores al exterior una vez finalizado el período. Más allá de que en Argentina los rumores daban casi por hecho su regreso a la institución que lo vio crecer futbolísticamente, el entrenador de la Roma Claudio Ranieri afirmó que tenía claro cuál sería el desenlace: "Leí que se activaría una opción de renovación, pero no pude saber más del tema ya que me aboqué a otras cosas. Cuando se habló de Boca, yo estaba seguro de que se quedaría acá".

Para el entrenador se volvió importante el futbolista que había tenido poco rodaje con Ivan Juric al mando del elenco de Roma y seguramente será un motivo de festejo para el entrenador que un campeón del mundo, capitán de la institución, eje del mediocampo y amado por los hinchas se quede al menos por seis meses más. Ya en junio todo indicaría que se vestirá nuevamente de azul y oro...

Ranieri Paredes-Portada.jpg

Mientras tanto, en medio de la vorágine del fútbol europeo, Ranieri decidió darle vacaciones al mediocampista: "Te adelanto que entre los jugadores convocados no encontrarás ni a Matt (Hummels) ni a Paredes. Les dí vacaciones porque con De Rossi y Juric jugaron poco mientras que conmigo jugaron mucho. Ellos lo dan todo y es más útil que recarguen energía con la familia ahora, a que estén conmigo en Venecia", dijo.

Y aclaró: "Esta decisión no es porque hayan jugado mal, sino porque lo dieron todo. Los jugadores no son coches eléctricos que recargas y tienes la misma velocidad e intensidad. Ellos dieron el 100% y como entrenador estoy orgulloso".