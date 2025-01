Yoel Juárez y su golazo para La Amistad: "Por algo me quedé"

El jugador del conjunto rionegrino fue autocrítico y en declaraciones posteriores al partido reconoció que en algunas oportunidades no decidió bien. Pero Lencina lo bancó y en los parates que indicó el árbitro para hidratarse en medio del calor, el técnico siguió alentándolo a intentar. "Me decía que siga insistiendo, que siga buscando a mis compañeros y que confíe. Yo plenamente confío en ellos, por algo me quedé", reconoció sobre su decisión de seguir en el club.