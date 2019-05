Desde Buenos Aires a Neuquén: gracias a la solidaridad pudo llegar al velorio de su hija

El joven y su pareja comenzaron a recorrer distintos hospitales. Primero fue en Roca, luego la clínica San Lucas, y la semana pasada llegaron hasta el Hospital Garrahan en Buenos Aires con la ilusión de que su hija sea operada.

Pero el domingo a la mañana, antes que la pequeña ingresara al quirófano, un paro cardíaco terminó con su padecimiento. Aunque la vida pareció acabarse para él, decidió seguir adelante.

Su pareja, con los padres de ella, regresaron a Neuquén en un vuelo sanitario. Pero él no tenía lugar en el aparato aéreo por lo que tuvo que volver a dedo ya que no tenía posibilidades económicas para pagar un pasaje de colectivo.

Desde Buenos Aires recibió la ayuda de una mujer quien lo alcanzó hasta Santa Rosa, La Pampa. Maximiliano se apostó en la ruta con un cartel que decía “Falleció mi hija y necesito viajar a Neuquén” y luego, entrada la noche, decidió ir a la Terminal de Ómnibus.

Gabriela, una joven que atiende un kiosco en esa localidad, publicó en su Facebook la necesidad que tenía el hombre, publicación que se viralizó al ser compartida por Víctor Salcedo, un conocido vecino de ese lugar, con gran cantidad de seguidores ya que que se dedica a impulsar actividades solidarias.

"Lo compartí en mi Facebook y fue todo muy rápido. Nos fuimos juntando en la terminal, un matrimonio le compró el pasaje y fuimos juntando plata con la gente que se iba acercando. Pasó todo en una hora", contó Víctor a LM Neuquén.

"Lo hice bajar del colectivo y le di el dinero que habíamos juntado. Estaba destrozado, con los ojos llorosos, pero sumamente agradecido", agregó.

El joven logró arribar a Neuquén capital y finalmente a Ruca Choroy, donde se reencontró con su familia el lunes pasado.

A pesar del dolor que está atravesando, el hombre necesita volver a trabajar. Hasta hace un tiempo estaba realizando tareas en un campo, pero ese contrato se terminó y ahora está sin empleo.

“Estoy muy agradecido de la gente de Santa Rosa que me ayudó. Hoy me siento mal, fue todo tan rápido, por las noches no puedo dormir. Pero creo que si consigo un trabajo me va a ayudar a salir adelante”, expresó a LMN Maximiliano, quien dejó su número de teléfono para quien pueda ayudarlo: 02942-409382.

