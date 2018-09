Desde la AFA confirmaron que la fecha del finde será normal

"Va a haber fútbol el fin de semana. Nosotros siempre apostamos al diálogo, de hecho contestamos su carta documento. No estaba yo acá en AFA el martes, nosotros tenemos que solucionar los problemas, trabajar con mucha responsabilidad priorizando el diálogo y ayudando a los clubes", explicó Tapia.

En declaraciones a la prensa, Chiqui evaluó la situación que se agudizó en las últimos días y recordó que "el primer gremio" con el que firmaron un acuerdo fue con Utedyc.

"Hace mucho no nos juntamos. Nosotros siempre hemos firmado primero los acuerdos y aumentos con Utedyc, y hasta hemos reconocido parte de la deuda que tenían las anteriores gestiones con el gremio por diferencia de aportes. No tenemos duda que los clubes y los trabajadores están en una situación muy particular", sostuvo.

En ese contexto, Tapia adelantó que en la reunión de Comité Ejecutivo celebrada este jueves en la sede de Viamonte se decidió dejar sin efecto el porcentaje de retención de cada entrada vendida por parte de AFA hasta el 30 de junio de 2019, para que ese diferencial quede en los clubes.

Tapia recibirá el viernes a partir de las 11:00 al secretario general de Utedyc, Jorge Ramos, quien solicita la reapertura de las paritarias que ya tuvieron un acuerdo por 15 por ciento a principios de año, a partir de que la inflación superó ampliamente ese número.

"El viernes vamos a transitar la reunión, vamos a apelar a la responsabilidad de las autoridades de AFA. Si ahí no se discute de salario y no se hace una agenda seria, vamos a hablar con los trabajadores en la puerta para determinar el plan de acción a seguir", había afirmado Ramos, respecto de la chance de la suspensión del fútbol el fin de semana.

Embed #Superliga ⚽️ Mañana comienza a rodar la fecha 6. Aquí, la programación y los árbitros que impartirán justicia ⬇️ pic.twitter.com/7Qwek2SLLs — AFA (@afa) 20 de septiembre de 2018

¿Cuánto piden?

Según revelaron fuentes de AFA a la agencia NA, la intención del presidente Claudio "Chiqui" Tapia era recibirlos luego de la reunión de Comité Ejecutivo prevista para el jueves, en el que expusieron el tema y debatieron sobre el posible porcentaje de aumento con el resto de los dirigentes de los clubes.

Es que, dependiendo de cada economía, los presidentes verán afectadas sus arcas de diferente manera ante un acuerdo que no estaba previsto en sus presupuestos.

Este gremio cerró un acuerdo paritario del 15 por ciento a principios de año y, como la inflación superó ampliamente esa cifra, quiere reabrir la negociación con la casa madre del fútbol argentino, ante la ausencia de una cláusula gatillo pero con una revisión en octubre para evaluación.

Si bien los trabajadores brindaron servicio el pasado fin de semana, quedaron en estado de alerta para la próxima jornada, debido a la falta de tratativas con la AFA.

Fuentes del gremio aseguraron a NA que el objetivo sería alcanzar un 32 por ciento en total, aunque en AFA tienen una visión un poco menor a ese número.

